井上和『乃木坂ANN』3代目パーソナリティー就任決定 久保史緒里からのバトン引き継ぐ
アイドルグループ・乃木坂46の井上和（20）が、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）の3代目パーソナリティーに就任することが、13日までに発表された。久保史緒里からのバトンを引き継ぐ。
【写真】互いに笑みを向け合い…『乃木坂ANN』久保史緒里と井上和のオフショット
2022年2月より3年9カ月パーソナリティを務めた久保は、26日・27日に行われる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』にて乃木坂46からの卒業が決定しており、それに伴い、26日深夜の生放送をもって『乃木坂46ANN』のパーソナリティーも卒業となる。
この日の放送では「今まで黙ってたけど、実は、私、○○なんです！」のテーマで、メールを募集。ゲストとして出演した井上は、自身の黙っていたことを話していたが、久保から「和は他に黙っていたことはない？」と向けられると「オールナイトニッポンリスナーのみなさん、12月3日の放送からお世話になります。実は私、井上和、久保さんの後を引き継いで、この番組の3代目パーソナリティに就任させていただくことになったんです！」と発表した。
井上は『ANN』パーソナリティー就任について2週間ほど前に聞いたそうで、「ウソでしょ!?と思いましたし、久保さんの後はしんどいです（笑）。取り繕ったらバレるし、よくないと思うので、何も隠さず言うとつらいです」と笑わせた。
まさか自分が後任だとは思ってなかったようで「始まる前に泣きそうで。どうしようかなって思って。ここに来たら実感してきて…」と、井上の目に涙が。そんな井上に、久保は「私も先代から受け継いできましたが、とにかく楽しく自由にやっちゃってください。困ったときの解決法、これだけ教えておきます！困ったときは、上柳さーん！って叫べば、どうにかなります（笑）すごく優しい味方がいるって、それだけメモしておいてください。あと佐久間さん！優しい人はいっぱいいますから、気負いすぎず頑張ってください」と、直後の番組であるニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』の佐久間宣行、そして朝4時30分からのニッポン放送『上柳昌彦 あさぼらけ』のパーソナリティの上柳昌彦アナウンサーを頼るようにとアドバイスしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】互いに笑みを向け合い…『乃木坂ANN』久保史緒里と井上和のオフショット
2022年2月より3年9カ月パーソナリティを務めた久保は、26日・27日に行われる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』にて乃木坂46からの卒業が決定しており、それに伴い、26日深夜の生放送をもって『乃木坂46ANN』のパーソナリティーも卒業となる。
井上は『ANN』パーソナリティー就任について2週間ほど前に聞いたそうで、「ウソでしょ!?と思いましたし、久保さんの後はしんどいです（笑）。取り繕ったらバレるし、よくないと思うので、何も隠さず言うとつらいです」と笑わせた。
まさか自分が後任だとは思ってなかったようで「始まる前に泣きそうで。どうしようかなって思って。ここに来たら実感してきて…」と、井上の目に涙が。そんな井上に、久保は「私も先代から受け継いできましたが、とにかく楽しく自由にやっちゃってください。困ったときの解決法、これだけ教えておきます！困ったときは、上柳さーん！って叫べば、どうにかなります（笑）すごく優しい味方がいるって、それだけメモしておいてください。あと佐久間さん！優しい人はいっぱいいますから、気負いすぎず頑張ってください」と、直後の番組であるニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』の佐久間宣行、そして朝4時30分からのニッポン放送『上柳昌彦 あさぼらけ』のパーソナリティの上柳昌彦アナウンサーを頼るようにとアドバイスしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。