今回は、結婚を焦る29歳の女性が、イケメン社長との不倫に成功したエピソードを紹介します。

早く奥さんと別れてほしい…

「私はインフルエンサーとしてSNSで〇万人のフォロワーがいますが、最近インフルエンサーの仕事が減ってきたのが悩みです。私より若く綺麗な子がどんどん出てくるし、私と同い年ぐらいの女性は結婚したりママになったりして仕事の場を広げていて、焦りますね。

そんなある日のこと、とある化粧品会社の広告の動画に出演するため、その会社に行ったんです。するとその会社には超イケメンがいたんですが、なんとその男性は社長でした。『この男を必ず手に入れる……』と思った私は社長を食事に誘い、関係をもつことに成功。その後も度々その社長と会い、私は愛人の座をゲットしました。今は早く奥さんと別れてほしい、私と再婚してほしいと思っていて、そのためにいろいろなことをしています」（体験者：20代女性・インフルエンサー／回答時期：2024年12月）

▽ 奥さんと離婚してもらうためにいろいろなことをしているとのことですが、危険な香りしかしないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。