１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３２６．８６ドル高の４万８２５４．８２ドルと４日続伸し、最高値を連日で更新した。米議会上院で可決したつなぎ予算案に関し、下院での採決において可決される見通しとなり、米政府機関の閉鎖が解除されるとの見方からリスク選好姿勢が広がった。ハイテク関連株の一角は売られるなど、セクターローテーションの動きが継続した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が買われ、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞、ナイキ＜NKE＞がしっかり。ビルドット・コム・ホールディングス＜BILL＞とオン・ホールディング＜ONON＞が急伸した。半面、シェブロン＜CVX＞が値を下げ、オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げたほか、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は６１．８５ポイント安の２万３４０６．４５と続落した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やテスラ＜TSLA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が売られ、パランティアテクノロジーズ＜PLTR＞やコアウィーブ＜CRWV＞、マイクロストラテジー＜MSTR＞が軟調推移。ブラック・ロック・コーヒー・バー＜BRCB＞が下値を探り、リゲッティ・コンピューティング＜RGTI＞やネクストラッカー＜NXT＞が急落した。半面、エヌビディア＜NVDA＞は小じっかり。シスコ・システムズ＜CSCO＞やユナイテッド航空＜UAL＞が高く、アドバンストマイクロデバイシズ＜AMD＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS