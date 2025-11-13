１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．４９ドル（－２．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２１３．６ドル（＋９７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３３３．２セント（＋２７１．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２０．５０セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．６６（－４．３９）
出所：MINKABU PRESS
