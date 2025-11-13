・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．４９ドル（－２．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２１３．６ドル（＋９７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５３３３．２セント（＋２７１．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１２０．５０セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．６６（－４．３９）

出所：MINKABU PRESS