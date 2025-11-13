『異世界ハーレムマッサージ』、「竹コミ！」にて連載開始
竹書房は、『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』(著者：サカヤギ)の連載を「竹コミ！」にてスタートした。
【あらすじ】
ニンゲンが存在しない異世界でマッサージ屋を営む青年・セイタ。 異種族の生態に興味を持つセイタは、店を繁盛させようとするかたわら、女神様からの頼みで「ある人」を探していて…!? 女の子を揉みしだいて世界を救う、異種族ハーレム・ファンタジー開幕ッ!!!!
【見どころ】
ドラゴン娘にサメ娘といった激強モンスター娘たちが人間のマッサージ技術に魅了されていくシーンは必見です!! そして閑古鳥が鳴くセイタのマッサージ店は無事に繁盛できるのか…お見逃しなく！
