女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第34話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第34話は、物乞いとなった雨清水タエ（北川景子）の前に、梶谷吾郎（岩崎う大）が取材に現れる。雨清水三之丞（板垣李光人）は母を守るための口止め料として、松野トキ（郄石あかり）からもらった生活費を渡してしまう。一方、トキへの疑いが晴れず、松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）松野勘右衛門（小日向文世）は尾行。花田旅館に入ったはずの娘が裏口から出る様子を目撃し…という展開。

三之丞はタエに「実は私、社長になりました」「社長になるための支度金」とウソをついた。

同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の“朝ドラ受け”。博多華丸が「三之丞がもう」と語ると、博多大吉は「あいつ、マジで何なん？何をしてるの、三之丞。社長になったとか言い出して。あんなウソはいかんと思うけどね」。ゲスト出演し、今作で蛇と蛙役を務める阿佐ヶ谷姉妹が「怒らないでください」となだめていた。