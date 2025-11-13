ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGM（58）が12日（日本時間12日）、リモートで会見を行い、報道陣の質問に答えた。

今オフは巨人・岡本、ヤクルト・村上、西武・高橋、今井がポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を目指している。日本市場に再び関わることについての重要性、さらにドジャースが大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らを獲得し、ビジネス面でも成功している点を問われた。

キャッシュマンGMは「ドジャースがどれだけの収益を上げているのかは知らない。私はお金を“生み出す”立場というより、“使う”立場だから。ただ、我々もかつては日本市場に参戦してきた。松井、黒田、田中で成功を収めたし、トレードでスズキ（イチロー）も獲得した。ただ、それも、もうずいぶん昔の話だ。最近の市場でもかなり積極的に動いたが、結局は逃した。君も知っている通り、彼らは最終的にドジャースを選んだ」と話した上で「私は世界中どこであれ、優れた選手には惹かれる。もちろん日本も含めてだ。我々にとってフィットするなら、その市場で動くし、国内でも国外でも選手獲得を狙う。ただ、ドジャースには脱帽だ。彼らはレースに勝つ術を持っているし、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した選手たちを見事に手に入れているわけだから」と語った。