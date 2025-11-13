呼吸が浅いと太りやすい？固まった背中をゆるめて【痩せ体質を取り戻す】簡単ストレッチ
最近、呼吸が浅くなった気がしたり、体が重い・疲れやすいと感じていませんか？大人世代に多い原因のひとつが、背骨の中心部にある「胸椎（きょうつい）」まわりのこわばり。胸椎が固まると肩や背中が丸まり、呼吸が十分に入らず、代謝が落ちやすくなります。そこで今回は、胸椎をやさしく回旋させてゆるめる、簡単ストレッチを紹介。続けるほどに呼吸が深まり、体が軽くなるのを実感できます。
呼吸が浅いと“痩せにくい体”に
仕事中、気づけば肩が上がっていたり、無意識に浅い呼吸になっている人は少なくありません。胸椎がかたくなると、肋骨が広がりにくくなり、十分に息を吸えなくなります。すると、酸素を取り込む量が減って代謝が低下。さらに、背中が丸まって見えることで、実際の体型以上に“ふっくら”と見えやすくなることにもなりかねません。
「胸椎」をゆるめる簡単ストレッチ
（１）四つんばいの姿勢になって手のひらを肩の真下に置き、右手の平を耳の後ろに添える
（２）右ひじを天井に向けていき胸を開く（ゆっくり５回繰り返します）
▲骨盤を曲げないように注意しましょう
続けて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「骨盤を曲げないこと」がポイント。骨盤が曲がってしまうと体が傾き、十分に胸椎を伸ばすことができません。ぜひ習慣化して痩せ体質化をめざしていきましょうね。＜ストレッチ監修：本間（トレーナー歴５年）＞
