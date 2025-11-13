¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡ÙÌ¾¶Ê¼çÂê²Î¤¬ºÌ¤ëÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ÆÆÄ¡¦ÃæÂ¼²í½Ó
¡¡ÃæÂ¼²í½Ó¤¬¼ç±é¤È±Ç²è½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Ì¾¶Ê¼çÂê²Î¤¬ºÌ¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤ËËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡½¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÂ¼²í½Ó±é¤¸¤ë¥«¡¼¥¹¥±¡ÊÄÅÂ¼¹À²ð¡Ë¡¢½©ÌîÂÀºî±é¤¸¤ë¥°¥ºÏ»¡Ê·§Âô¿Ï»¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò±é¤¸¤ë¥ª¥á¥À¡ÊÃæÃ«Î´É×¡Ë¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÇÊüÁ÷³«»Ï50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Èà¤é¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤¯ºÇ¿·ºî¡£
¡¡´ë²è¡¦µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë³ùÅÄÉÒÉ×¡£ËÜºî¤Ç½é¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¼ç±é¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¸Î¡¦ºØÆ£¸÷À¸´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤ò°ìÈÖ¿È¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤¬¡ØÎ¹¡Ù¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¶äËë¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î±ÇÁü¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÄÅÂ¼¹À²ð¡È¥«¡¼¥¹¥±¡É¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¿ÀºêÎ´É×¡È¥ª¥á¥À¡É¡ÊÅÄÃæ¡Ë¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë·§Âô¿Ï»¡È¥°¥ºÏ»¡É¡Ê½©Ìî¡Ë¤Î3¿Í¤Ï70Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë50Ç¯¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥¹¥±¤Ï¸½ºß¡¢½¾¶È°÷10¿Í¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¹©¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¥ª¥á¥À¤Ï¸½ºß¤âÄ»¼è¸©¤ÎÊÆ»Ò»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥°¥ºÏ»¤ÏºÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍý»öÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤Î¹©¾ì¤Ë¥ª¥á¥À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥«¡¼¥¹¥±¤Ï¡¢ÊÆ»Ò»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥á¥À¤ò¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç½¾¶È°÷¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤¬¡¢¥ª¥á¥À¤Ï»×¤¤¤Ä¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½ºîÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥È¤¬ÂçÎÌ¤Ë³ä¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë²û¤«¤·¤¤º½»þ·×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥«¡¼¥¹¥±¡£¤½¤Îº½»þ·×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦ÍÎ»Ò¤È¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢Ä»¼èº½µÖ¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£20Ç¯Á°¤ËÉÂ»à¤·¤¿ÍÎ»Ò¤ò²û¤«¤·¤à¥«¡¼¥¹¥±¤À¤¬¡¢¥°¥ºÏ»¤«¤é¡ÖÍÎ»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î¾ðÊó¤ò¼ª¤Ë¤·¡Ä¡£
¡¡Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥¹¥±¡ÊÄÅÂ¼¹À²ð¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¹¥±¡¢¥°¥ºÏ»¡Ê·§Âô¿Ï»¡Ë¡¢¥ª¥á¥À¡ÊÃæÃ«Î´É×¡Ë¤Î3¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ä¶¶ø¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¡¢²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±ÇÁü¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÎÏ¤ÇÀÄ½Õ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿3¿Í¤¬70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸ºäÆ»¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö»Ñ¤ä¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î3¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡¢¡Ö¤¿¤À¤ªÁ°¤¬¤¤¤¤¡×¤¬±ÇÁü¤òºÌ¤ê¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤µ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£70Âå¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤é¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤ËËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæÂ¼²í½Ó¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¸Þ½½Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¡×¤È¡¢È¾À¤µª¤ò¤«¤±¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥¹¥±¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Î±ß½ÏÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤¬¥¯¥ºÏ»¤ä¥ª¥á¥À¡¢¥ª¥á¥À¤ÎËå¤Î¿¿µÝ¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
