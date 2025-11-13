野杁正明（右端）

　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１２日、都内で１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ　１７３　スーパーボン　ＶＳ　野杁」の公開記者会見を行った。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。

　メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。

　野杁は３・２３さいたまスーパーアリーナ「ＯＮＥ　１７２　武尊ｖｓロッタン」でタワンチャイをＴＫＯで破り暫定王座を奪取した。

　会見で「前回の試合を超えるという意味では、タワンチャイ戦以上の衝撃を与えなければいけないと思っている。それ以上のＫＯを見せなきゃいけないと思っている。それは１１月１６日、必ず実現するんで。大丈夫です。安心してください」とＫＯを宣言した。

　この言葉を受けスーパーボンは「そんなに簡単にはいかないでしょう。私はこのベルトをタイに持ち帰るためにこの試合をします。防衛してみせます」と火花を散らしていた。

　◆１１・１６有明対戦カード

　▼メインイベント　フェザー級キックボクシング世界王座統一戦

スーパーボン　ｖｓ　野杁正明

　▼コーメインイベント　フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松佑弥　ｖｓ　ジョシュア・パシオ

　▼第１５試合　アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ

吉成名高　ｖｓ　ヌンスリン

　▼第１４試合　フライ級ムエタイ世界王者決定戦

ロッタン　ｖｓ　ノンオー・ハマ

　▼第１３試合　ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ

クリスチャン・リー　ｖｓ　アリベック・ラスロフ

　▼第１２試合　フライ級キックボクシング

武尊　ｖｓ　デニス・ピューリック

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング

グレゴリアン　ｖｓ　安保瑠輝也

　▼第１０試合　バンタム級キックボクシング

スーパーレック　ｖｓ　与座優貴

　▼第９試合　フェザー級キックボクシング

ナビル・アナン　ｖｓ　和島大海

　▼第８試合　アトム級キックボクシング

スタンプ・フェアテックス　ｖｓ　ＫＡＮＡ

　▼第７試合　ライト級総合格闘技

磯嶋祥蔵　ｖｓ　タイ・ルオトロ

　▼第６試合　ミドル級サブミッショングラップリング

ジャンカルロ・ボドニ　ｖｓ　ラファエル・ロバト・ジュニア　

　▼第５試合　バンタム級ムエタイ

ジェイク・ピーコック　ｖｓ　スアキム

　▼第４試合　ヘビー級総合格闘技

竹内龍吾　ｖｓ　シャミル・エルドアン

　▼第３試合　ライト級総合格闘技

青木真也　ｖｓ　手塚裕之

　▼第２試合　アトム級総合格闘技

澤田千優　ｖｓ　平田樹

　▼第１試合　バンタム級キックボクシング

ウェイ・ルイ　ｖｓ　秋元皓貴　