世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１２日、都内で１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」の公開記者会見を行った。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。

メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。

野杁は３・２３さいたまスーパーアリーナ「ＯＮＥ １７２ 武尊ｖｓロッタン」でタワンチャイをＴＫＯで破り暫定王座を奪取した。

会見で「前回の試合を超えるという意味では、タワンチャイ戦以上の衝撃を与えなければいけないと思っている。それ以上のＫＯを見せなきゃいけないと思っている。それは１１月１６日、必ず実現するんで。大丈夫です。安心してください」とＫＯを宣言した。

この言葉を受けスーパーボンは「そんなに簡単にはいかないでしょう。私はこのベルトをタイに持ち帰るためにこの試合をします。防衛してみせます」と火花を散らしていた。

◆１１・１６有明対戦カード

▼メインイベント フェザー級キックボクシング世界王座統一戦

スーパーボン ｖｓ 野杁正明

▼コーメインイベント フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ

▼第１５試合 アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ

吉成名高 ｖｓ ヌンスリン

▼第１４試合 フライ級ムエタイ世界王者決定戦

ロッタン ｖｓ ノンオー・ハマ

▼第１３試合 ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ

クリスチャン・リー ｖｓ アリベック・ラスロフ

▼第１２試合 フライ級キックボクシング

武尊 ｖｓ デニス・ピューリック

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

グレゴリアン ｖｓ 安保瑠輝也

▼第１０試合 バンタム級キックボクシング

スーパーレック ｖｓ 与座優貴

▼第９試合 フェザー級キックボクシング

ナビル・アナン ｖｓ 和島大海

▼第８試合 アトム級キックボクシング

スタンプ・フェアテックス ｖｓ ＫＡＮＡ

▼第７試合 ライト級総合格闘技

磯嶋祥蔵 ｖｓ タイ・ルオトロ

▼第６試合 ミドル級サブミッショングラップリング

ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア

▼第５試合 バンタム級ムエタイ

ジェイク・ピーコック ｖｓ スアキム

▼第４試合 ヘビー級総合格闘技

竹内龍吾 ｖｓ シャミル・エルドアン

▼第３試合 ライト級総合格闘技

青木真也 ｖｓ 手塚裕之

▼第２試合 アトム級総合格闘技

澤田千優 ｖｓ 平田樹

▼第１試合 バンタム級キックボクシング

ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴