「ＯＮＥ」フェザー級暫定世界王者・野杁正明、王座統一へ闘志「タワンチャイ戦以上の衝撃を与えなければいけない」…１１・１６有明全対戦カード
世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１２日、都内で１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」の公開記者会見を行った。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。
メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。
野杁は３・２３さいたまスーパーアリーナ「ＯＮＥ １７２ 武尊ｖｓロッタン」でタワンチャイをＴＫＯで破り暫定王座を奪取した。
会見で「前回の試合を超えるという意味では、タワンチャイ戦以上の衝撃を与えなければいけないと思っている。それ以上のＫＯを見せなきゃいけないと思っている。それは１１月１６日、必ず実現するんで。大丈夫です。安心してください」とＫＯを宣言した。
この言葉を受けスーパーボンは「そんなに簡単にはいかないでしょう。私はこのベルトをタイに持ち帰るためにこの試合をします。防衛してみせます」と火花を散らしていた。
◆１１・１６有明対戦カード
▼メインイベント フェザー級キックボクシング世界王座統一戦
スーパーボン ｖｓ 野杁正明
▼コーメインイベント フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ
▼第１５試合 アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ
吉成名高 ｖｓ ヌンスリン
▼第１４試合 フライ級ムエタイ世界王者決定戦
ロッタン ｖｓ ノンオー・ハマ
▼第１３試合 ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ
クリスチャン・リー ｖｓ アリベック・ラスロフ
▼第１２試合 フライ級キックボクシング
武尊 ｖｓ デニス・ピューリック
▼第１１試合 フェザー級キックボクシング
グレゴリアン ｖｓ 安保瑠輝也
▼第１０試合 バンタム級キックボクシング
スーパーレック ｖｓ 与座優貴
▼第９試合 フェザー級キックボクシング
ナビル・アナン ｖｓ 和島大海
▼第８試合 アトム級キックボクシング
スタンプ・フェアテックス ｖｓ ＫＡＮＡ
▼第７試合 ライト級総合格闘技
磯嶋祥蔵 ｖｓ タイ・ルオトロ
▼第６試合 ミドル級サブミッショングラップリング
ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア
▼第５試合 バンタム級ムエタイ
ジェイク・ピーコック ｖｓ スアキム
▼第４試合 ヘビー級総合格闘技
竹内龍吾 ｖｓ シャミル・エルドアン
▼第３試合 ライト級総合格闘技
青木真也 ｖｓ 手塚裕之
▼第２試合 アトム級総合格闘技
澤田千優 ｖｓ 平田樹
▼第１試合 バンタム級キックボクシング
ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴