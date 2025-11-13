武尊、８か月ぶり「再起戦」へ妻・川口葵「内助の功」を明かす「今までずっとやってもらってた…感謝しています」…１１・１６有明全対戦カード
世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１２日、都内で１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」の公開記者会見を行った。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。
今大会で元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊がデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と再起戦に挑む。
武尊は今年３月の「ＯＮＥ １７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負け。今回が８か月ぶりの再起戦となる。また７月２９日に俳優の川口葵と結婚を発表。結婚後、初の試合になる。
対戦相手のピューリックは、強打とタフネスを武器にＯＮＥで存在感を放つ実力者。２０２４年６月の「ＯＮＥ １６７」では、ロッタンとフルラウンドの激闘を展開し判定で敗れたがその実力を証明している。
武尊は「ＯＮＥ」と契約後、日本での２試合をいずれも敗れている。それだけに「僕はＯＮＥの日本大会でまだ勝ててない。この試合で日本のファンの皆さんの目の前で最高の勝ち方で勝つ」と決意。今回はリングではなくケージでの試合になるが「ケージでの試合は初めてなんですけど、これだけ現役をやってきて、このキャリアで初めての経験ができるというのはすごい楽しみなことでもあるし、それを想定した練習もしてきたので、それは大丈夫かなと思う。思い切りケージを楽しもうかな」と自信を見せた。
また、妻の川口のサポートについて「今回だけじゃなくて、今までずっとやってもらってたので。最近、表に出せるようになったっていうのもあるんですけれど、その支えがあって食生活も身体のコンディションも整えられてるので感謝しています」と明かしていた。
◆１１・１６有明対戦カード
▼メインイベント フェザー級キックボクシング世界王座統一戦
スーパーボン ｖｓ 野杁正明
▼コーメインイベント フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ
▼第１５試合 アトム級ムエタイ世界タイトルマッチ
吉成名高 ｖｓ ヌンスリン
▼第１４試合 フライ級ムエタイ世界王者決定戦
ロッタン ｖｓ ノンオー・ハマ
▼第１３試合 ライト級総合格闘技世界タイトルマッチ
クリスチャン・リー ｖｓ アリベック・ラスロフ
▼第１２試合 フライ級キックボクシング
武尊 ｖｓ デニス・ピューリック
▼第１１試合 フェザー級キックボクシング
グレゴリアン ｖｓ 安保瑠輝也
▼第１０試合 バンタム級キックボクシング
スーパーレック ｖｓ 与座優貴
▼第９試合 フェザー級キックボクシング
ナビル・アナン ｖｓ 和島大海
▼第８試合 アトム級キックボクシング
スタンプ・フェアテックス ｖｓ ＫＡＮＡ
▼第７試合 ライト級総合格闘技
磯嶋祥蔵 ｖｓ タイ・ルオトロ
▼第６試合 ミドル級サブミッショングラップリング
ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア
▼第５試合 バンタム級ムエタイ
ジェイク・ピーコック ｖｓ スアキム
▼第４試合 ヘビー級総合格闘技
竹内龍吾 ｖｓ シャミル・エルドアン
▼第３試合 ライト級総合格闘技
青木真也 ｖｓ 手塚裕之
▼第２試合 アトム級総合格闘技
澤田千優 ｖｓ 平田樹
▼第１試合 バンタム級キックボクシング
ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴