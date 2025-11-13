¹â»Ô¼óÁê¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×ÌÀ¸ÀÈò¤±¤Æ»¦½ýÉð´ïÍ¢½Ð³ÈÂç
¶¯¹ÔÊÝ¼éÀ¸þ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬»¦½ýÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤ÎÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤ÉÁ°À¯¸¢¤ÈÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ëÏ©Àþ¤òÊâ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬»¦½ýÉð´ïÍ¢½Ð¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë°Æ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶¯¹ÅÊÝ¼éÀ¸þ¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷Í¢½ÐÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ò2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÃæ¤ËÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏµßÆñ¤ÈÍ¢Á÷¡¢·Ù²ü¡¢´Æ»ë¡¢ÁÝ³¤¡Ê³¤¤Î´í¸±Êª½üµî¡Ë¤Î5¤Ä¤ÎÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÉð´ï¤òÍ¢½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÉ±Ò»º¶È¶¯²½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤Îµ¬Äê¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»¦½ýÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬´ØÏ¢²ñµÄ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤È¶¦¤ËËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î²þÀµ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ïº´Æ£±Éºî¼óÁê»þÂå¤Î1967Ç¯¡¢Éð´ïÍ¢½Ð»°¸¶Â§¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§Åª¤Ëµ¬À©¤·¤¿¡£Éð´ïÍ¢½Ð¤ÎÆ»¤¬»ö¼Â¾å³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢»þÂå¤Î2014Ç¯¤À¡£Éð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢Ê¿ÏÂ¹×¸¥¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÀÑ¶ËÅª¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÀ©¸Â¤·¤¿¤¬¡¢Í¢½Ð¤ÎÌÜÅª¤ÈÂÐ¾Ý¤òÁý¤ä¤·¤ÆÍ¢½Ð¤ÎÆ»¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£ËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤È±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ÏË¡¤Î²þÀµ¤Ê¤¯À¯ÉÜ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¤¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï11Æü¡¢º´Æ£±Éºî¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¡Ö³Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤¤¤¦Èó³Ë»°¸¶Â§¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ì¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤ËÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎòÂåÆâ³Õ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¿Ë¤ò°ú¤·Ñ¤°°Õ»Ö¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æ±»æ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¡Ö¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«µÄÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤â12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÏÊó¤¸¤¿¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´ÏÆ³Æþ·×²è¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤âÊÝÍ¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬»ý¤Ä¡¢ÊÆ¹ñ¤âÃæ¹ñ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²æ¡¹¤¬ÍÞ»ßÎÏÂÐ½èÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢²¿¤¬¿·¤¿¤Ê¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¸ÇÂÎ¤Ê¤Î¤«¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤«¡¢¸¶»ÒÎÏ¤Ê¤Î¤«¡¢Éý¹¤¯¤½¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤È¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÏÀµÄ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£