中国のある男性が、8つに割れた腹筋（いわゆる8パック腹筋）を人工的に作るためにヒアルロン酸注射に400万元（約8704万円）を使ったと主張し、衝撃を与えた。専門家は、過度なヒアルロン酸注入は皮膚損傷や血管壊死などを引き起こす恐れがあると警告している。

11日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、Andy郝鉄男と名乗る男性は、ヒアルロン酸で作った自身の人工腹筋が中国初のものだと主張している。男性のプロフィールには、体の20％が関節の潤滑や水分の保持に役立つ天然物質であるヒアルロン酸で構成されていると紹介されている。

中国北東部の黒竜江省出身のこの男性は、ソーシャルメディアで約10万人のフォロワーを持ち、美容やファッション関連のコンテンツを主に共有している。

男性は数カ月前、肩や鎖骨、胸、腹部にヒアルロン酸を計40回注入するために400万元を投じたことが知られ、話題を集めた。男性は合計1万回の注射を行う計画で、すでに目標の40％を達成したとしている。男性は「運動では理想的な筋肉質の体を作れなかったため、美容施術を受けた」と語った。

また「3年以内に腹筋が消えなければ、ヒアルロン酸で作られた最も長持ちする人工腹筋としてギネスブックに挑戦する」と話した。

施術から約5カ月後の10月末、男性は動画を再び投稿し、その結果に満足している様子を伝えた。

一方で、専門家はこのような施術が健康に危険を及ぼす可能性があると警告している。

中国の整形外科専門家で、ソーシャルメディアで170万人以上のフォロワーを持つLi Jialun氏は、「ヒアルロン酸を40回も注入すれば皮膚が損傷し、血管壊死を引き起こす可能性が非常に高い」とし「筋肉は静止状態では本物のように見えるかもしれないが、筋肉は本来動的な組織であるため、動いている時は明らかに歪んで見えるだろう」と指摘した。さらに「ヒアルロン酸やフィラーは骨を侵食し、筋肉に圧力をかけて薄くしてしまうため、注入後には元の筋肉が実際に減少する可能性がある」と付け加えた。

SCMPは、男性の施術が中国のソーシャルメディア上でも激しい論争を巻き起こしていると伝えた。

現地のインターネット上では「なんということだ、本当に金持ちはこのようにお金を使うのか。400万元あれば一生分のプロテインパウダーを買えるのに」「見せびらかすなら毎日上着を脱いで歩かないと400万元が無駄になる」などの反応を示した。

韓国でも「金持ちなんだな…何の意味があるのだろう」「8億ウォン（＝400元）あったら運動する」「無謀」「腹筋1パックに1億とは」など、否定的な反応がほとんどだ。