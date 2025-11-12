アルファロメオ「ジュリア クアドリフォリオ」に走り磨いた限定車“Estrema”登場！
Stellantisジャパン株式会社は、アルファ ロメオのスポーツセダン「GIULIA Quadrifoglio」をベースに、走行性能と装備を強化した限定車「GIULIA Quadrifoglio Estrema（エストレマ）」を2025年11月6日より全国46台限定で発売した。
同モデルは、Akrapovic製エキゾーストの採用により最高出力は520馬力へ向上し、チタンマフラーとカーボンフィニッシャーが特別感を演出している。また、快適装備も充実し、洗練された走りと存在感を備えた一台となっている。
Stellantis ジャパン株式会社は、
アルファ ロメオのスポーツセダン「GIULIA Quadrifoglio」に、さらなる走行性能と特別装備を施した限定車「GIULIA Quadrifoglio Estrema（ジュリア クアドリフォリオ エストレマ）」を、2025年11月6日（木）より、46台限定で、全国のアルファ ロメオ正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、14,470,000円（税込）です。
GIULIAの最もスポーティなグレードである「GIULIA Quadrifoglio」は、総アルミニウム製の2.9L V6ツインターボエンジンを搭載し、8速オートマチックトランスミッションを通じて力強く滑らかな加速性能を誇ります。優れた敏捷性、軽さ、応答性を備えたこのモデルは、パワーとパフォーマンス、そしてテクノロジーが融合し、卓越したドライビングプレジャーを提供します。さらに、先進運転支援システム（ADAS）によって安心かつ快適な走行を可能にしています。
「GIULIA Quadrifoglio Estrema」は、その「GIULIA Quadrifoglio」をベースに、走行性能と装備の両面にさらなる高みをかなえ、イタリア語で”究極”や”最上級”といった意味の“Estrema”の名を冠した限定車です。情熱的な走りに加え、高性能なエキゾーストシステムの採用による馬力の向上や、ダークカラーのバッジやブレーキキャリパー、快適性を高めたインテリア装備など、細部にわたって進化を遂げています。アルファ ロメオが誇るスポーツセダンに、さらに洗練された走りと存在感を加えた一台です。
本限定車の最大の特長のひとつは、世界中のモータースポーツ分野において圧倒的な信頼を得ているAkrapovic（アクラポビッチ）のシステムを採用している点です。Akrapovicは、1990年にスロベニア共和国で創業されたヨーロッパ最大級のエキゾースト*メーカーで、モーターサイクルから四輪レースまで、多くの世界選手権タイトルを支えてきた実績を誇ります。「最高のエキゾーストシステムを作り出す」という揺ぎない信念のもと、最新鋭の生産設備を導入し、常に改良を重ねることで、高品質な製品を製造し続けています。
*エンジンの排気ガスを外部に排出するためのシステム
このたび、「GIULIA Quadrifoglio Estrema」にこのAkrapovicのシステムを採用し、軽量化と排気効率の最適化をはかりました。その結果、最高出力は従来の510馬力から520馬力へと向上しました。リアには純チタン製マフラーを装備し、エンド部にはカーボン製フィニッシャーを組み合わせ、視覚的なスポーティさに加えて、Akrapovicならではの高く乾いた排気音がドライバーの感性を刺激し、至極の運転体験をもたらします。
「GIULIA Quadrifoglio Estrema」の特別装備は、以下の通りです。
＜エクステリア＞
・Akrapovic製エキゾーストシステム（チタン製リアマフラー/カーボンフィニッシャー）
・19インチ軽量アルミホイール
・ブレーキキャリパー（ブラック）
・GIULIAバッジ（ダーク）
＜インテリア＞
・スポーツレザーシート
・ステアリングヒーター／シートヒーター
・6ウェイパワーシート（前席、運転席メモリー機能付き）
・パワーランバーサポート／パワーサイドサポート（前席）
ボディカラーは、「ヴェズヴィオ グレー」、「ブルカノ ブラック」、「ミザーノ ブルー」、「エトナレッド」、「モントリオール グリーン」、そして「アルファ レッド」の6色展開です。
GIULIA Quadrifoglio Estrema限定台数表
本限定車の購入者には、Estrema専用レザーキーカバーと、「One of 46」と記されたキーホルダーをプレゼントします。
詳細は、商品サイトをご確認ください。
URL：https://www.alfaromeo-jp.com/models/special-series/giulia-quadrifoglio-estrema
Alfa Romeoについて
Alfa Romeo（アルファ ロメオ）は、1910年にイタリア・ミラノで創業して以来、レーシングカーを起点に、革新と情熱を体現したデザインと卓越した走行性能を追求してきました。1925年の世界選手権制覇や、1950年のF1初代王者など、数々の栄光がそのスポーティな精神を物語っています。2025年には、マセラティとともに新たな創造拠点「BOTTEGAFUORISERIE（ボッテガフオリセリエ）」を発表し、イタリアのモーター・バレーにおいて、クラフトマンシップ、革新性、そしてパフォーマンスを追求する特別なプロジェクトを始動しました。さらに躍進を続けるスポーティネスとエレガンスを融合させたスタイルで、心を揺さぶるドライビング体験を提供し続けています。
リリース提供元：Stellantis ジャパン株式会社