「広島紅白戦、紅組６−５白組」（１２日、天福球場）

広島・久保修外野手がバットでまたアピールした。赤組の「１番・中堅」で出場。四回２死一塁で左前打を放つと、六回１死でも常広から左翼線への二塁打を放ち、２安打をマークした。新井監督は「形がいい。守備、走塁は奨成より上。争ってほしい」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−森が紅白戦で今キャンプ初めて実戦に登板。今季は自己最多２３試合の登板で７勝を挙げた。

「本人も自信みたいなものがあるだろうし、しっかり打者を見て投げているなと」

−久保が２安打。

「（打撃の）形がいいね。本人も手応えがあると思う。外から見ていてもレベルアップしている。明らかに」

−打撃が良化すれば同じ外野手の中村奨との争いに食い込める。

「もちろん、本人はそのつもりだと思うよ。守備、走塁は奨成より上だから。このままレベルアップしていけば奨成も、うかうかしていられない。奨成もまだレギュラーじゃないから。何も決まってないし、今年１年で少しきっかけをつかんだかな、というぐらい。ガッツリ、奨成と争ってほしい」