清水麻璃亜、ほっそり美背中を大胆に見せたプールSHOTにドキッ！“ありのまま”の魅力が輝く

株式会社KADOKAWAは、2026年2月28日に、清水麻璃亜の初写真集『清水麻璃亜 1st写真集』を発売する。

【写真】色白の美ボディを見せたビキニSHOTなども公開

2023年8月にAKB48を卒業し、現在はドラマや舞台で女優として活躍している清水。そんな彼女のファースト写真集は佐藤佑一氏が担当し、香川県で撮影された。

移り変わる日々の喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間に身を任せたオトナな旅。旅の途中で見せた、飾らない素顔やドキッとするような大胆な仕草。お酒に酔った艶やかで無防備な表情と、こぼれ落ちる本音。

2014年のデビューから一回りオトナになった彼女の、アイドルとして、そして女優として駆け抜けてきた青春の日々に想いを馳せながら、清水の「ありのまま」を収めた1冊となっている。

【清水麻璃亜 コメント】

「写真集を出したい！」なんて、恥ずかしくて言えないくらい、私には遠くて大きな夢のひとつでしたが、今こうして写真集発売のお知らせをしています。やったー！ 嬉しいー!!!!いつもそばにいてくれるファンの皆様はもちろん、今まで出逢ってくれた沢山の皆様、このお知らせに驚いている方も、そしてこれをきっかけに私を知ってくれた方にも、見ていただきたいです。撮影はずっと快晴！ゆらゆら穏やかな瀬戸内海のそばで、とにかくあたたかい時間を過ごしながら撮っていただきました。海と緑に囲まれて、毎日夕陽が綺麗で、ぽけーっとして、美味しいご飯いっぱい食べて、楽しくお酒も飲んで、涙出るほど笑って……。ずっと抱きしめていたいような時間が1冊の本になり、私の写真集として誰かに届くと思うと嬉しくてたまりません。ページをめくる皆さんにもあったか〜く届くと嬉しいです。「2月28日」、私にとって特別な日付がまたひとつ増えました！たくさんの方に届きますように。お楽しみに！