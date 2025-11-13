人生をより良くするためにはどうすればよいか。組織心理学者のベンジャミン・ハーディさんは「今とは違う人生を生きたいなら、今とは違う自分にならなくてはいけない。そのためにも、毎日の朝に取り入れるべき習慣がある」という――。（第3回）

※本稿は、ベンジャミン・ハーディ『全力化』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

■「人生を変えるチャンス」は毎朝訪れる

「朝のルーティン」を行う一番の目的は、朝に自分を至高状態に持っていくことだ。そうすれば、その日一日をその状態で進めることができる。

何かに依存して、受身で、無意識な状態で朝を過ごすより、儀式的な方法で積極的に自分を至高状態に持っていくほうがずっと良い。

朝の儀式、すなわちルーティンは絶対に必要だ。

なぜか？

それは、「“いつもの行動を取ってしまう自分”を超越した状態」をトリガーする必要があるからだ。

今とは違う人生を生きたいなら、今とは違う自分にならなくてはいけない。

朝の儀式は、至高状態をトリガーするためのものだ。その状態は、自分は何者になりたいのか、どんな行動を取りたいのかを思い出させてくれる。

そしてその日はそれ以降ずっと、その状態で、なりたい自分として行動できる。

人生の軌道を変える環境として最適なのは、次の2つだ。

・強力で儀式的な朝のルーティンを終えた「朝」

・いつも自分がいる環境とはまったく異なる、学び、成長、つながり、休息、リカバリーにもっとも合うように作られた環境

■「目覚めた直後」でないと意味がない

今よりもっと高いレベルで生きようと決意するとき、それを実行するには自然とたくさんの抵抗がある。自分の周りの環境は、「今の生き方」に合わせて作ってきたからだ。

メンタルモデルも、今の人生に合っている。そうでなければ、あなたの人生は違うものになっていたはずだ。

そのため、違う生き方をしようと固く決意したなら、その決意に至った経験を再現し続ける必要がある。

その経験、そしてそれに伴う考え方が、これからのあなたの「新しい標準」になるように、だ。

ということで、自分を定期的に至高の状態に持っていくためのルーティンが必要となるわけだが、ルーティンを行う一番のタイミングは「目覚めた直後」にやってくる。

起きてすぐにしないと、至高状態で決断したときよりも低い「いつもの状態」にたちまち戻ってしまうためだ。

そうなると、一生懸命がんばったところで、やはり今の現実に合った行動を取り続けてしまう。古いパターンに戻り、今の現実をなかなか変えられないまま、夢は夢のままになってしまうだろう。

もしかしたら、しばらくの間は意志力でなんとかしようと思うかもしれない。しかしそれでは単に、「結局はいつものまま」という結果を迎えるだけになる。

そのようになった場合、正直にいえば、自分が決めた「決意」は本当は決意でも何でもなかった、と認めてしまったほうがいい。

■毎日が最悪になる「寝起きのスマホ」

決意ではなかったというのはつまり、毎日それを実行するほどの強い思いをあなたは持っていなかったということだ。

至高状態へ自分を持っていくほどの思いはなかった。至高状態を作り出すほどの思いも、その状態から毎日を始めるほどの思いもなかったということだ。

自分の求めるものを手に入れるにはまず、どんな状態でいるかが重要だ。そこから行動に移すのだ。

「ある状態でいる（be）」→「行動する（do）」→「手に入れる（have）」。

この逆はあり得ない。

決意をした至高の状態から一貫した行動を取らなくてはいけない。その状態が本当のあなたにならないといけない。

そして、なりたい役割やアイデンティティになるための聖なる環境と毎日のルーティンがあれば、あなたは自然と、なるべき人物になれる。

ほとんどの人は、何かに反応する形で1日を始める。

最初にまずスマホを見て、他人の情報でいっぱいのデジタルの世界にすぐに引き込まれる。その日の残りを、注意散漫で流されながら生きるように、自分で自分を仕向けてしまうわけだ。

■目標は文字になると実現する

これを踏まえて、朝のルーティンを行うのが大切である理由をいくつか挙げてみよう。

・「なぜ」という動機と自分自身を再びしっかりとつなげる ・自分を至高状態に持っていく ・心の底からその日にやりたいと思うことに向けて心構えを作る ・目標達成を自ら妨げる自己破滅的な行動を取らないように、流されるのではなく自分から積極的に行動するようになる

朝のルーティンは、エクササイズ、瞑想、祈り、クリエイティブな作品作りなど、様々なものを組み合わせて行うことができる。

どれもすべて朝のルーティンにぴったりだと思うが、一番お勧めなのは「ジャーナルを書くこと」だ。

ジャーナルを書くという行為は、シンプルな瞑想よりもずっと強力だ。目標は文字として書き出したほうが、頭の中に置いておくよりもずっと実現しやすくなるといわれるが、それと同じだ。

洞察、計画、目標は書き出す必要があり、そしてこの「書き出す作業」は毎日しなくてはいけない。そして洞察や目標を固めて明確にし、確認し、戦略を立てるのは、ジャーナルを書くことを通じてなされるものだ。

■起き抜けの5分が人生を変える

ジャーナルを書く行為は、それ以外の重要な活動を10倍も100倍も強力なものにしてくれる。

朝のルーティンの主な目的は、「大事なことを最優先させる」ということだ。

緊急性のあるものではなく、人生で大切なものにスポットライトを当てる時間を持とう。

何よりも優先すべきは、自分がその日を過ごしたい精神状態へと自分を持っていくことだ。

ここで活用できるのが、「書き記すこと」だ（「瞑想」もいい）。

顕在意識と潜在意識、そして脳のクリエイティブな部分とエネルギーレベルは、睡眠から目覚めたあとが一番良い状態になっている。

朝一番のジャーナル書きは、目標達成に向けて無意識をトレーニングする絶好の機会だ。

ナポレオン・ヒルは『思考は現実化する』（きこ書房）の中で、次のように書いている。

「感情を伴った思考は、強い信念と結びつくと、やがて物理的な実体へと変換していく」

朝のジャーナル書きのセッションは、5〜15分もあれば十分だ。

毎朝一番に目標や夢を書き出すとき、自分の目標の真実味が増し、達成したい思いが高まる。

■「良い目標」の立て方

とはいえ、もしあなた自身が目標を達成できると信じられないのならば、達成できないだろう。もしあなた自身が特定の目標を達成したいと心の底から思えないのならば、おそらく実現しない。

そのため、毎朝目標を思い出し、信じ、「絶対に達成したい」と思わせてくれる状況に自分を持っていく必要がある。

その結果、自分にとって大切なことから気をそらしたり脱線したりしないように、あなたはその日から毎日、適切な努力を続けられるはずだ。

そういう意味でも、目標は「肯定文で断定的」に書くと強力だ。

たとえば、「10万ドル稼ぎたい」「フルマラソンを走りたい」なら、こう書こう。

・（日付）までに10万ドルを稼ぐようになる

・（日付）までにフルマラソンを走る

自分の目標は毎日書こう。その後、目標を達成するには何をする必要があるか、書き出すといい。

これには、あなたが手を差し伸べるべき人も含まれる。またそれに関して今週すべきこと、その日にすべきことも含まれる。

■自分だけの「神聖な場所」をつくる

「将来を具体的に思い描く（視覚化、ビジュアライゼーション）」「将来の計画を立てる」「重要な決断を下す」といった活動は、自分にとって神聖な環境で行うときにもっとも効果を発揮する。

ベンジャミン・ハーディ『全力化』（サンマーク出版）

だからといって、山や寺にこもらなければいけないというわけではない。

クリアに考えられる精神状態に自動的に入れるような、あなたにとって特別な場所であれば十分だ。

私の場合、毎日の聖なる場所は「自分の車」だ。ただし、自宅から離れたところに駐車する。

トリガーが満ちた自分の車に毎朝乗り込み、自宅の環境から離れる。

そしてどこか違う町へ行くか、筋トレ前のジムの駐車場でもいいので、車を駐める。そこで好きな本を読んだり、ジャーナルを書いたり、祈ったり、瞑想したりしながら20分から1時間ほど過ごす。

毎日のこの行動のおかげで、私は間違いなく、刺激を持ち続け、人生の向かいたい方向へと進み続けることができている。

ベンジャミン・ハーディ組織心理学者、著作家、起業家

起業家が自社を10倍速で成長させるよう支援する研修企業Scaling.comの共同創設者。クレムソン大学大学院博士課程修了。ブログ・サービス「Medium.com」で多くのフォロワーを持ち、そのネット上のプレゼンスと影響力は、『フォーブス』『サイコロジー・トゥデイ』『フォーチュン』などで取り上げられた。心理学専門誌の電子版「サイコロジー・トゥデイ」などに寄稿中。現在、アメリカのフロリダ州で妻のローレンと7人の子どもたちとともに暮らしている。

松丸 さとみ（まつまる・さとみ）

翻訳者・ライター

学生や日系企業駐在員としてイギリスで6年強を過ごす。主な訳書に『LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれる』『感情戦略』『FRIENDSHIP 友情のためにすることは体にも心にもいい』（いずれも日経BP）、『いつでも調子がいいカラダになる！ ホルモンをととのえる本』（CEメディアハウス）、『THE FOREVER DOG 愛犬が元気に長生きするための最新科学』（U-CAN）、『「人生が充実する」時間のつかい方』（翔泳社）、『脳の外で考える 最新科学でわかった思考力を研ぎ澄ます技法』（ダイヤモンド社）などがある。

（組織心理学者、著作家、起業家 ベンジャミン・ハーディ、翻訳者・ライター 松丸 さとみ）