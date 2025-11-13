■鳥インフルエンザの季節がやってきた

高市早苗首相の新政権が本格始動した10月22日、今シーズン初の鳥インフルエンザの発生が確認され、政府は関係閣僚会議を開いて対応した。鳥インフルエンザが発生したのは、北海道白老町(しらおいちょう)だった。

この日、北海道庁は白老町の養鶏場で死んだニワトリから毒性の強い高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表し、この養鶏場で飼育しているニワトリの殺処分を実施した。

毎年、秋から翌年の春にかけて全国各地で発生し、消毒用の白い石灰が一面にまかれた養鶏場で白い防護服とマスク、ゴーグルに身を包んだ自治体職員や自衛隊員が殺処分を行うあの光景は、すっかり冬の“風物詩”になっている。

だが、しかし、ニワトリとの濃厚接触で人が感染する問題や、鳥インフルエンザが人の新型インフルエンザに変異して多くの死者を出す事態がどこまで理解されているのだろうか。私たちは「鶏肉は食べない方がいいのか」「卵は大丈夫なのだろうか」と目先のことばかりに気を取られ、鳥インフルエンザを甘く見ていないか。

担当官庁の農林水産省も「感染したニワトリの肉や卵を食べて感染したケースはないから安心してほしい」とアピールするものの、肝心要の鳥インフルエンザの本質までは説明しようとはしない。国民の生命を守るべき厚生労働省の対応も心もとない。あの新型コロナの貴重な経験はどこに行ったのか。「喉もと過ぎれば熱さを忘れる」である。支持率の高い高市首相だからこそ、こうした問題点を的確に把握してほしい。

■シベリアからウイルスを運ぶカモ

今シーズンは前述したように10月22日に北海道の中南部に位置する白老町で初の鳥インフルエンザが確認された。前日の21日に養鶏場で多数のニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査を経て22日に遺伝子検査で陽性を確認した。

ウイルスのタイプは毒性の強いH5N1だった。この養鶏場では飼育中のニワトリ45万9000羽の殺処分を始めた。殺処分は理にかなっている。ニワトリの間で感染が広がると、近隣や地域の農場に飛び火するだけでなく、人の新型インフルエンザの発生につながるからである。白老町の後、新潟県内などでも確認されている。

「今シーズン」の意味だが、農林水産省によると、鳥インフルエンザの発生が確認された日から発生がなくなる日までがワンシーズンと考え、毎年シーズンごとにその期間は異なり、概ねその年の10月上旬から翌年の5月上旬となる。これから冬場にかけて鳥インフルエンザの発生が本格化する。

冬場に発生するのは、鳥インフルエンザウイルスの宿主であるカモがシベリアから日本に飛来するからだ。カモがネギではなく、ウイルスを運ぶのである。鳥インフルエンザのウイルスは腸内で増える腸管ウイルスで、カモの糞に多量のウイルスが存在する。その糞に触れた小鳥や小動物（ネズミなど）、昆虫が鶏舎の隙間から入り込んでニワトリがウイルスに感染する。

最多の発生は2022年度のシーズンだ。2022年10月28日から翌年4月7日の半年足らずの間に26道県で84例が確認され、計1771万羽ものニワトリが殺処分されている。ほとんどのウイルスのタイプが毒性の強い高病原性のH5N1だった。

鳥インフルエンザの発生をさかのぼると、日本では2004年1月、山口県阿東町(あとうちょう)の養鶏場で79年ぶりに確認され、それ以来、毎年のように流行が繰り返し起きている。阿東町は山口県の北東部にあった町で、2010年1月に山口市に編入された町である。

■最悪の場合は、新型インフルエンザの大流行になる

ところで、産経新聞に社説やコラムを執筆していた論説委員のころ、『パンデミック・フルー襲来』（扶桑社新書、2009年3月発行）という小説もどきの書籍を上梓したことがある。そのあとがきに鳥インフルエンザの怖さについて簡単にまとめているので部分的に抜粋してみよう。

〈ダスティン・ホフマンふんする米国陸軍伝染病研究所の職員が、防護服を着け、アフリカ奥地の集落を疫学調査するワンシーンが脳裏から離れない。キラーウイルスとの戦いを描いた1995年製作のアメリカ映画「アウトブレイク」だ。問題のウイルスは感染力と殺傷力が強く、大人から子供まで次々と命を奪っていく。1976年にアフリカで発生したエボラ出血熱のエボラウイルスをイメージしているのだろう〉

〈タイトルのアウトブレイクは、特定の地域や集団での感染症の流行を指す。これに対し、感染症の世界的大流行がパンデミックだ。このパンデミックにフルー（インフルエンザの略語）が付くと、地球規模でのインフルエンザの大流行の意味になる〉

米国陸軍伝染病研究所はアメリカの感染症対策の司令塔であるCDC（疾病対策センター）とは別の組織だが、CDCの根幹も軍部だとWHOの職員に聞いたことがある。日本では新型コロナの次のパンデミックに備え、今年4月1日に国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、感染症対策の司令塔となる国立健康危機管理研究機構（JIHS、ジース）を発足させている。日本版CDCである。

■鳥インフルの感染で死亡した香港の3歳児

『パンデミック・フルー襲来』のあとがきはこう続く。

〈本書は、20数年前の横浜を舞台に事件記者が活躍するフィクションである。横浜で鳥インフルエンザが発生し、やがてそれが新型インフルエンザに変異したらどうなるか。人類は新型に対し、抵抗（免疫）力を持っていないから、あっという間に感染が拡大し、そのウイルスの毒性が強ければ強いほど大きな被害をもたらす〉

〈どの病院も患者であふれかえり、ベッドやレスピレーター（人工呼吸器）などの医療器具が足りなくなる。医師が疲労や感染で倒れ、まともな診療はできなくなる。亡くなる患者の多さに火葬場も大混乱する。電気、ガス、水道、交通機関（バス、鉄道、航空機）も、その業務に携わる人々が倒れ、供給がストップする。役所や銀行の業務、食品などの流通、情報通信機能も同じである。パニックから治安が悪化する。取材を続ける新聞記者たちは命がけだし、警察や行政はパニックを避けようと必死になるだろう〉

「20数年前」とは1985（昭和60）年を指す。

〈なかでもキーワードに使ったのが、「鳥インフルエンザは人には感染しない」という常識だ。現実の世界でこの常識が覆されるのが、物語よりも12年も後の1997年8月である。香港でその年の5月に死亡した3歳男児の検体から鳥インフルエンザウイルスが検出され、そのウイルスがH5N1と判明する。いまでこそ、鳥インフルエンザが人に感染することはだれもが知っている事実だが、このときまで人には感染しないと信じられていた〉

■「鳥インフルエンザは人にも感染して命を奪う」

重ねて書くが、28年前まで鳥インフルエンザは「人には感染しない」と考えられていた。その常識を覆したのが、『パンデミック・フルー襲来』のあとがきから抜粋した香港で起きた男児への感染だった。

香港では1997年に鳥インフルエンザが流行し、その年の5月にインフルエンザ様の症状で死亡した3歳男児の死因を調べる過程で鳥インフルエンザウイルスが見つかった。そのウイルスタイプは前述した毒性の強いH5N1だった。

香港政府は「鳥インフルエンザは人にも感染して命を奪う」と的確に判断し、直ちに問題の養鶏場のニワトリ150万羽すべてを殺処分して人への感染防止にみごと成功し、世界から賞賛された。これをきっかけに感染が判明した養鶏場のニワトリは即座にすべて殺処分されるようになったのである。

鳥インフルエンザは口蹄疫のような牛や豚、羊などの動物だけが感染する家畜伝染病とは大きく違い、人にも感染する人獣共通の感染症であり、人の新型インフルエンザの出現につながる。そのままでも人に感染するし、ニワトリの間で流行が続くと、やがて突然変異を起こしてヒト・ヒト感染を引き起こす新型インフルエンザに生まれ変わる。私たちはこの危険性を忘れてはならない。

残念なことだが、あの香港の男児の感染を忘れ、鳥インフルエンザウイルスは人に感染しないと思い込んでいるケースが多くみられる。

■「家禽ペスト」「鳥エボラ」と形容するウイルス学者も

問題のH5N1は毒性の強い高病原性鳥インフルエンザウイルスの代表格だ。ニワトリはトサカや脚、臓器で内出血を引き起こし、むごたらしく死んでいく。家禽ペストとか鳥エボラと形容するウイルス学者もいるほどだ。現在、流行を繰り返しているウイルスの大半がこのH5N1タイプのウイルスである。

このH5N1ウイルスが強い毒性を持ったまま新型インフルエンザウイルスに変異して人間の世界に入ってきたら……と考えるだけで身の毛がよだつ。ちなみにHとNはウイルスのアミノ酸（タンパク質）で、HとNの組み合わせでタイプが決まる。現在、弱毒性から強毒性まで計198種類（H1〜H18、N1〜N11、18×11＝198）の存在が確認されている。

■新型インフルエンザで7400万人が犠牲になる恐れ

WHO（世界保健機関）や厚生労働省は、「新型インフルエンザが出現すると、世界で7400万人が感染して亡くなり、日本国内でも4人に1人の割合で感染し、17万〜64万人が命を落とす」と20年以上前から警告してきた。毒性の病原性や感染力がかなり強いとこれを軽く超える被害が確実に起きる。

タミフルやリレンザなどの抗インフルエンザウイルス薬があるからといって油断はできない。これまで新型インフルエンザは、1918（大正7）年のスペインかぜ、1957（昭和32）年のアジアかぜ、1968（昭和43）年の香港かぜ、そして2009（平成21）年4月にアメリカとメキシコの国境付近で発生したブタインフルエンザ由来のものと、計4回発生している。いずれもパンデミックを引き起こし、すべてもとは鳥インフルエンザだった。

こうした過去の新型インフルエンザが現在の季節性のインフルエンザとなって流行を繰り返している。

世界では鳥インフルエンザはどのくらいの人に感染し、何人が亡くなっているのか。WHOの公表をもとに厚生労働省がまとめた「H5N1発生国・地域及びヒトでの確定症例」の世界地図（2025年10月15日作成）と「確定症例数」の表（同）を見てみると、2003年から2025年の22年間に991人に感染し、うち476人が死亡していることが分かる。ニワトリを殺処分する体制が世界各国で徐々に整ってきた結果、感染者と死者が減ってきてはいるが、アメリカやインド、スペイン、イギリスなどの国に新たに拡大している実態もある。

高市首相は10月21日夜、就任記者会見の冒頭で北海道白老町の鳥インフルエンザについて触れ、「鳥インフルエンザの疑い事例があり、北海道がPCR検査を実施中です」と語り、「新内閣におきましても、関係各省、道庁等が緊密に連携をし、高い緊張感を持ってこの対応に万全を期す考えです」と述べていた。

高い緊張感で対応するのは当然である。高市首相には、鳥インフルエンザは多くの人の命を奪う新型インフルエンザを生む危険性があることを的確に理解し、対策の陣頭指揮を執ってほしい。

木村 良一（きむら・りょういち）

ジャーナリスト・作家

日本記者クラブ会員。三田文学会会員。日本臓器移植ネットワーク倫理委員会委員。日本医学ジャーナリスト協会理事。元産経新聞論説委員。元慶大非常勤講師。1956年生まれ。慶大卒。慶大新聞研究所（現メディア・コミュニケーション研究所）修了。2002年にファルマシア医学記事賞を、2006年にファイザー医学記事賞を受賞した。著書に『移植医療を築いた二人の男』（産経新聞社）、『臓器漂流』（ポプラ社）、『パンデミック・フルー襲来』（扶桑社新書）、『新型コロナウイルス』（扶桑社）、『日航・松尾ファイル』（徳間書店）などがある。

