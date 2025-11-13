「不快だ。事実ではない」韓国主将ソン・フンミンが怒りの否定！「一度も言ってない。噂自体が失礼になるかも」
ソン・フンミンが欧州復帰説をきっぱりと否定した。韓国メディア『FourFourTwo』などが伝えている。
33歳の韓国代表キャプテンは、今夏にプレミアリーグのトッテナムからMLSのロサンゼルスFCに移籍。すると、新天地でゴールを量産し、健在ぶりを大いに見せつけている。
MLSは秋にシーズンが終わるなか、「冬に欧州の名門に短期レンタルするのでは」と取り沙汰されるほどだ。ただ、それはあくまで憶測に過ぎない。
ソン・フンミンは「多くの人が気になっているようだ。僕について多くの噂が出るのが不快だ。ファンも混乱していると思う。僕の信念は所属チームに最善を尽くすことだ」と切り出し、こう言い放った。
「これまで出た噂は事実ではない。『冬の移籍市場で他のチームに移籍する』なんて一度も言ってない。そんな話が流れたこと自体が、我々のクラブにとって失礼になるかもしれない。このような場を通じて、噂が事実ではないと伝えたい」
来夏の北中米ワールドカップを強く意識しているという。
「冬はしっかり休んで再充電するつもりだ。ワールドカップに重点を置いているため、しっかり休んで、ベストのコンディションに仕上げ、備えたい。だからこそ選んだ道なので、今後このような話が出ないよう願う。僕が（ロサンゼルスFCで）プレーしている限り、そのような出来事は起こらないだろう」
「不快」とまで口にしたレジェンドは、よほど腹を立てているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
33歳の韓国代表キャプテンは、今夏にプレミアリーグのトッテナムからMLSのロサンゼルスFCに移籍。すると、新天地でゴールを量産し、健在ぶりを大いに見せつけている。
MLSは秋にシーズンが終わるなか、「冬に欧州の名門に短期レンタルするのでは」と取り沙汰されるほどだ。ただ、それはあくまで憶測に過ぎない。
「これまで出た噂は事実ではない。『冬の移籍市場で他のチームに移籍する』なんて一度も言ってない。そんな話が流れたこと自体が、我々のクラブにとって失礼になるかもしれない。このような場を通じて、噂が事実ではないと伝えたい」
来夏の北中米ワールドカップを強く意識しているという。
「冬はしっかり休んで再充電するつもりだ。ワールドカップに重点を置いているため、しっかり休んで、ベストのコンディションに仕上げ、備えたい。だからこそ選んだ道なので、今後このような話が出ないよう願う。僕が（ロサンゼルスFCで）プレーしている限り、そのような出来事は起こらないだろう」
「不快」とまで口にしたレジェンドは、よほど腹を立てているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！