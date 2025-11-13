Ž¢ÂçÃ«Ž¤»³ËÜŽ¤º´¡¹ÌÚ¤¬¸«¤¿¤¤Ž£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿"ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê"
¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤Ï¡¢10·î28Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌÁ°¤Î¼°Åµ¤Ç¡¢³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÂÐ0¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüÊÆ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîµå¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢10·î²¼½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ìë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤äµð¿Í¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤È¡¢¥Ñ¤ÎÇÆ¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¤È¤â¤Ë¾¡Î¨6³ä¤òÄ¶¤¹¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î·ãÆÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÊ¡²¬¡¢¹Ã»Ò±àÎ¾µå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ï¡¢¸×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ª¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±þ±çÃÄ¤¬µ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌÔ¸×½±Íè¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬´¨É÷¤ÎÃæ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤äÃñ¥Ï¥¤¤Î¥«¥Ã¥×¤ò¼¡¡¹¤Ë¶õ¤Ë¤·¤Æµ¤Àª¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4¾¡1ÇÔ¤È¤¢¤Ã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ÍâÆü¤Î11·î1Æü¡¢Ê¡²¬¡¢´ØÀ¾¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ë»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¸áÁ°8»þ¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º°ì¿§¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸«¤¿
¸½ºß¤ÎMLB¤Î¸ø¼°Àï¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ë¤ÈÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤½¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸ß¤¤¤Ë3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¤ÎÂè7Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃæ3Æü¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï216¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢41ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡£9²ó1»à¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï5¡½4¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°Æü6²ó96µå¤òÅê¤²¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬±äÄ¹10²ó1»à¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£±äÄ¹11²óÉ½¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬·è¾¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢»³ËÜ¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¥·¥ê¡¼¥º3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
MLB¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º7Àï¤ÎÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï2430Ëü¿Í¤Ç¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¡¢Á°Ç¯¤è¤ê46¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏNHK¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤¬Êü±Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬11·î1Æü¤Ë½Ð¤·¤¿È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·×5»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î»î¹ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¿ä·×5656Ëü2000¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿·×»»¤À¡£
¢£ÉáÃÊÌîµå¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤à
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·àÅª¤ÊºÇ½ªÀï¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£BSÊüÁ÷¤ÏNHK ONE¤Ç¤ÎºÆÊüÁ÷¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢NHK¤Ë¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3·»Äï¡×¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º2¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè3Àï¤Ç¤Î¡Ö±äÄ¹18²ó¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡×¡¢Âè7Àï¤Î±äÄ¹10²ó¤«¤é¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¡¢Âç²ñMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢9·î¤Þ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢´ñÀ×Åª¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤ÆÀïÎó¤ËÉüµ¢¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤¬Êø²õ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í3·»Äï¡×¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉü³è¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÈ½´±¤Ó¤¤¤¡×¡Ê¼å¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡Ë¤ò»É·ã¤·¤¿¤È¸À¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç70¡Á80ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯ÇÛ¼Ô¤¬¡¢¸ý¡¹¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡¢¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ï¤«¤ë¤Î¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬»³ËÜ¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¡È¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ä²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¥Õ¥¸¤Î¼èºà¥Ñ¥¹ÇíÃ¥¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
2024Ç¯¡¢NPB¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊüÁ÷¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡£NPBÂ¦¤Ï¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬Ãø¤·¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬¤¤¤«¤ËÈÜ¾®¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÜ¶á¤¤»ëÄ°Î¨¤¬¤È¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊü±Ç¸¢¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢NPB¤ò¡Ö½Ð¶Ø¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐMLB¤Ë¡Ö¿ÀÉ÷¡×¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËMLB¥µ¥¤¥É¤ÎåÌÌ©¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
2025Ç¯¤«¤éMLB¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤ÈMLB¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ìÈÇ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¤ËÂ³¤¯¡¢¸ø¼°¤ÊÂè3¸À¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âMLB.JP¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡£µ»ö¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡Ç½¤Î³È½¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Î¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëMLB
º£Ç¯3·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¤Î³«ËëÀï¡ÖMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡×¥«¥Ö¥¹ÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï¶õÁ°¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀÞ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡¢Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤â¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤â¡¢¾ìÆâ¤ÎÁõ¾þ¤â¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°´ÑÀï¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¡¢ºå¿À¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏMLB¸ø¼°Àï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤²¬ËÜÏÂ¿¿¤äº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¡¢³ÑÅÙ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢6·î3Æü¡Á15Æü¤Î¸òÎ®Àï´ü´ÖÃæ¡¢MLB¤ÈÆüËÜÌîµå¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAMERICAN BASEBALL EXPERIENCE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£MLB´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î¥Ö¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âMLB¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º´ë¶È¤Ç¤¢¤ëFanatics Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢MLB¡¢NFL¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¡¢MLB´ØÏ¢¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢º£¤âÌÀ³Î¤ËMLB»Ö¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·ÐºÑ³Êº¹¤Ï10ÇÜ°Ê¾å¤Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2005Ç¯¤ËNPB¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤¬¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏNPB¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òMLB¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ³×¤¹¤Ù¤¯µ¡¹½²þ³×¤òÂ¥¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊü±Ç¸¢¤ÏNPB¤¬°ì³ç¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Â¦¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÆÜºÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÊü±Ç¸¢¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤òÀßÎ©¤·¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£¤âMLB¤ÈNPB¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÄó·È¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¥ß¥¯¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎMLB¥Ö¡¼¥à¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3·»Äï¡×¥Ö¡¼¥à¤À¤¬¡¢¥Þ¥¯¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤¬ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå»Ô¾ì¤ò°û¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Þ¼°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
MLB¤ÏËÌÊÆ¤Ç¤ÏNFL¡Ê¥¢¥á¥Õ¥È¡Ë¡¢NBA¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¤ËÈæ¤·¤ÆÎôÀª¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆüËÜ¤Ê¤ÉÅì¥¢¥¸¥¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥íÌîµå¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤Ï¡¢Ç¯¾¦¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡Ö10ÇÜ°Ê¾å¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬·ÀÌó¤·¤¿10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1050²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢NPBÁ´Áª¼ê¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¡ÊÌó500²¯±ß¡Ë¤ÎÇÜ°Ê¾å¤À¡£
ITÀïÎ¬¡¢Êü±Ç¸¢¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¡Öµå¾ì¤Î³°¡×¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢ÆüÊÆµåÃÄ¤Ë¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµåÃÄ¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢NPB¡¢MLB¤È¤¤¤¦µ¡¹½¤ÎÂÎ¼Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ï¡Ö¶È³¦Æâ¡×¤Î½øÎóÁè¤¤¤Ëµâ¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡¹½Á´ÂÎ¤ò´Þ¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤Ë¡¢º£Æü¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¹Èø ¹¸¡Ê¤Ò¤í¤ª¡¦¤³¤¦¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1959Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Îµð¿Í ÇÏ¾ìÀµÊ¿¡Ù¡¢¡ØÌîµåÊø²õ ¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¡×¤ò¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
