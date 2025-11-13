NISAを利用して投資を始めたものの、値動きが気になってストレスがたまってしまうという人も多いだろう。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「投資でストレスを感じている人には、ある視点が欠けている場合が多い。これは人間関係や就職にも共通する失敗の原因」という――。

写真＝iStock.com／hxdbzxy ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hxdbzxy

■いろいろ書かれる、受講者アンケート

私は普段、投資に関するセミナーや講演を行っています。そしてセミナーや講演終了後には、主催者が満足度アンケートを実施することも少なくないのですが、その中で、実にいろいろな意見・感想をいただきます。

自由記述欄にて、「分かりやすかった」「よく理解できた」といった嬉しい意見・感想もあれば、「分かりにくかった」「よく理解できなかった」など、厳しい意見・感想もいただくこともあります。

かつては、そんな意見・感想に一喜一憂していましたが（とくに厳しい意見・感想には凹んでいた）、いまでは長年の講師経験を経て、どんな意見・感想でも冷静に、かつ真摯に受け入れることができています。

しかし、これだけは絶対に書かれたくない、書かれないようにしている、意見・感想があります。実際、その意見・感想が書かれていると、かなりの低評価（最低評価も珍しくない）となるといっても過言ではないことに、長年の講師経験で気づいたのです。

■低評価につながる致命的な感想とは？

その致命的な意見・感想とは、一言で言えば、「思っていたのと違う」です。

たとえば、「個別株の話を聞きたかったのに、ファンドの話だった」や「外国株の状況を知りたかったのに、海外市場にはまったく触れられなかった」といったテーマの食い違いや、「具体事例が聞きたかったのに、一般論ばかりだった」や「複雑な事例を聞きたかったのに、基本事例ばかりだった」といった内容の食い違いなどが挙げられます。

自由記述欄にて、そのような「思っていたのと違う」旨が書かれているアンケートは、ほぼ間違いなく、かなりの低評価となっています。これは主催者にとっても、講師にとっても、大きなマイナスイメージでしょう。

また、そのアンケートを書いた受講者にとっても、そのセミナーに費やした時間・費用はまったく無駄なものになってしまうわけですから、この「思っていたのと違う」は、絶対に避けなければいけないのです。

ですので、私が一番気を使っていることは、そのセミナーテーマと合致する内容を話すこと。当たり前のことだと思われるかもしれませんが、「事前に主催者側とすり合わせができていなかった」「ついつい、熱が入ってしまった」ときなど、テーマと外れた内容に終始してしまう危険性はあるのです。

また、パンフレットやWEB等での案内においても、そのセミナー内容はできるだけ詳細を記してもらうよう、主催者等にはお願いしています（タイトルだけの案内だと、「思っていたのと違う」が急増する）。

もっとも、それだけ気を配っても、受講生の解釈によって、「思っていたのと違う」は起こり得るもので、完全に回避することは難しいのが現状ではありますが。

■投資でも避けるべき共通点

さて、前置きが長くなりましたが、本稿で何を言いたいのかというと、それは、投資そのものにおいても、最悪な評価につながる、すなわち、投資者自身に大きなストレスとなるのが、その「思っていたのと違う」場合だということです。

もっとも、投資である以上、その運用成果は、「思っていたとおりになる」とは限りません。というか、運用成果は思い通りにならないのが当たり前です。もし、その運用成果が思い通りになるのであれば、皆、投資で大金持ちですよね。

つまり、その「思っていたのと違う」対象とは、運用成果ではありません。その対象とは、『自身の運用目的』に対する『実際の運用のやり方』です。と言われても、少しイメージが湧きにくいかと思うので、次に、具体的なケースを挙げてみたいと思います。

■「思っていたのと違う」運用とは？

たとえば、老後資金を長期でじっくり運用したいと思っている人が、株式の個別銘柄（主に、いま話題の半導体銘柄等）に、その資金の大半を振り分ける運用をするようなケースです。

この場合、株式の個別銘柄（とくに半導体銘柄のような景気敏感株）の値動きは激しく、そして不確定要素があまりに大きく、将来、自身の老後資金がどの程度となるかの予測は非常に難しいでしょう。

また、その荒い値動きには、どうしても一喜一憂してしまうものです。そのような状況に、これでは長期でじっくり運用なんてできない……と、すなわち「思っていたのと違う」と、大きなストレスとなることでしょう。

写真＝iStock.com／mapo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo

もっともこれは、半導体銘柄への投資そのものがダメだと言っているわけではなく、あくまでも、その投資は、「老後資金を長期でじっくり運用したい」という運用目的に合ってはいないということです。

他には、短期的に大きな利益を狙っている人が、手堅い債券型ファンドをコツコツ積み立てる運用をするようなケースが挙げられます。

この場合、（資産はコツコツとは増えるでしょうが）短期的に大きな収益が得られる見込みは極めて低く、やはりそれは後々、「思っていたのと違う」となり、モヤモヤすることでしょう。

もちろん、これも債券型ファンドの積立そのものがダメというわけではなく、あくまでも、それは短期的での大きな利益狙いという目的には合っていないということです。

■「思っていたのと違う」を避けるために

さて、前述のような（運用目的と運用方法が食い違うような）チグハグなことをする人などいるのか……と思われるかもしれません。それについては、結論から言えば、そのような人はたくさんいます。

ただただ金融機関等ですすめられるがままに、また、ネットや雑誌等の情報を鵜呑みにして、深く考えることなく投資をすると、そのような「運用目的」と「実際の運用方法」の食い違いは十分起こり得ます。

そして、それは後々、「思っていたのと違う」となり、大きなストレスにつながるのです。では、そのような投資における「思っていたのと違う」を避けるために大切なこと、真っ先に確認すべきことは、何でしょうか？

それは、月並みな回答ではありますが、まず「自身の運用目的をハッキリさせること」です。

しかし現実には、皆がやっているから、何となく不安だから……と、その運用目的はあやふやな人が多いのも事実です。そして、その運用目的があやふやだと、（興味関心のまま）運用ありきで始めてしまうものです。

■運用で失敗して初めて気づく

そんな場合でも、運用成果が良いときには何も言わないのですが、いざ運用成果が振るわなくなったときに、「思っていたのと違う」と言い出すものです（何かをハッキリと思っていたわけでもないのに）。

そこであらためて、いまさらながら自身の運用目的を考え、そしてようやく、その運用目的が見えてくるケースが多いのです。

それでは、目的と運用方法が食い違うのも、当たり前ですよね。

そして、そんな「思っていたのと違う」状況は大きなストレスになり、投資がしんどくなってしまうわけです。とくに運用成果が振るわない場合（大きな損失が出ている場合）など、心身に不調をきたしたり、投資をやめてしまうなど、大きなマイナスにつながりかねません。

しかし、運用目的がハッキリしていれば、自ずと、その目的に適した運用方法も見えてくるはずです。適した運用手法が見えていれば、あえて、それを無視することはないですよね。

そして、その目的に合った運用をしていれば（「思っていたのと違う」を避けていれば）、たとえ運用成果が振るわなくても（損失が発生したとしても）、そこは納得のうえ、しっかりと受け入れることができるのではないでしょうか。

つまり、余計なストレスを避けることができ、心穏やかに、投資ができるというわけです。

■相談でもクレーム回避の秘策となる

ちなみに、老後資金を長期でじっくり運用したいとの目的であれば、一般には、「NISAやiDeCoで、バランス型ファンドを、無理のない範囲で積み立てる」こととなります。もっとも、それはあくまでも大まかな運用スタンスであって、その具体的な商品、積立額、ポートフォリオなどは、その人の状況次第。

そして、その状況とは、年齢、家族構成、収支、資産額、さらにはリスク許容度や老後のイメージなどなど、挙げればキリありません。ただ、それらの情報が豊富なほど、そして明確であればあるほど、「思っていたのと違う」ことは避けられることでしょう。

ですので、（家計相談のプロである）私たちファイナンシャルプランナーは、実際の提案（運用アドバイス）以前に、事前のヒアリングをしっかり行います。そして、そのニーズ（目的）をハッキリさせることに力を注ぎ、「思っていたのと違う」とならないよう、徹底的に気を使うわけです。

冒頭のセミナーアンケートと同じで、相談においても、「思っていたのと違う」と感じられると、それはかなりの低評価、さらにはクレームにつながりますからね。

■ミスマッチを避け、より良い世の中へ

ところで、本稿テーマの「思っていたのと違う」ですが、これは投資のみならず、仕事や人付き合いなど、あらゆる場面において、起こり得ることです。

たとえば、新卒の主な離職理由は「思っていた仕事と違う（仕事内容の不一致）」ですし、人間関係においても、「こんな人とは思っていなかった」と、人付き合いが終わってしまうことは少なくありません。また、商品の返品については、その理由の多くが、まさに「思っていたものと違う」からですよね。

これは逆に言えば、多くの人が、この「思っていたのと違う」を避けるための努力をすることで、より良い世の中になる可能性は高いということです。世の中を良くするためにも、私たち一人ひとり、ぜひ、意識していきたいところですね。

近年では、新卒インターンシップや（非常に多くの入力項目のある）マッチングアプリなど、事前にミスマッチを避けるしくみも広く浸透してきているようですが、これは実によい傾向ではないかと思っています。

----------

藤原 久敏（ふじわら・ひさとし）

ファイナンシャルプランナー

1977年大阪府大阪狭山市生まれ。大阪市立大学文学部哲学科卒業後、尼崎信用金庫を経て、2001年に藤原ファイナンシャルプランナー事務所開設。現在は、主に資産運用に関する講演・執筆等を精力的にこなす。また、大阪経済法科大学経済学部非常勤講師としてファイナンシャルプランニング講座を担当する。著書に『株、投資信託、FX、仮想通貨… ファイナンシャルプランナーが20年投資を続けてみたらこうなった』（彩図社）など。

----------

（ファイナンシャルプランナー 藤原 久敏）