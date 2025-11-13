Æ»Ì±Ç®°¦¤Î¥«¥Ã¥×¤ä¤¤½¤Ð¡¢50Ç¯ÌÜ¤ÎàÂÞá²½¡¡¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¥½¡¼¥¹¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¤â¶Ã¤¯¥¦¥Þ¤µ¤Ë
¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÌ£¤ï¤¦¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×¤ÎÀ¤³¦
ÂèÉ´Ï»½½Ï»²ó¡¡ÅìÍÎ¿å»º¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤ÎÂÞÌÍ¤È¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù50¡óÁýÎÌ¡×
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥ª¥µ¡¼¥ó
¥«¥Ã¥×ÌÍ¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥ª¥µ¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥«¥Ã¥×ÌÍ¡×Ï¢ºÜ¤ÎÂèÉ´Ï»½½Ï»²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¡¢¡ÖÂÞ ¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×ÉÕ¡×¤È¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù50%ÁýÎÌ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤Ï1975Ç¯È¯Çä¡£º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È¯ÇäÅö½é¤ÏÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìá¤·Åò¤Çºî¤ë¡ÖÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¡×ÉÕ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1975Ç¯È¯Çä¤ÎÆ±´ü¤Ï¡ÖÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤ÈÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¡×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¥«¥Ã¥×Å·¤×¤é¤½¤Ð¡×¤Ç¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤ÇÄêÈÖ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¸åÇÚ¡£
¥é¥¤¥Ð¥ëÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ç¤â¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¤·ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤ä¡ÖUFO¡×¤Ï1Ç¯¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë2ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×È¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂÞÌÍ¤ÏÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÞÌÍ¤ò¥«¥Ã¥×ÌÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡×¤È¤«¡ÖÃæ²Ú»°Ëæ¡×¡¢ºÇ¶á¤À¤È¡ÖÀµÌÍ¡×¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÂÞÌÍ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡Ö¥é²¦¡×¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÖÀµÌÍ¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÞÌÍ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÞ ¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×ÉÕ¡×¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¤Þ¤º¤ÏÂÞÌÍ¡¢¡ÖÂÞ ¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×ÉÕ¡×¡£5¿©Æþ¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¤È1¿©Ã±ÂÎ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¡¢¾Æ¤½¤Ð¤È¤¤¤¨¤ÐÂÞÌÍ¤¬ÄêÈÖ¤Î»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆüÀ¶¿©ÉÊ¤ÎÂÞÌÍ¡ÖÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¸½ºß¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤â¡ÖÀµÌÍ¡×¤äËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ä¤¤Ã¤Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÞÌÍ¤Î¾Æ¤½¤Ð¤¬¸½¹Ô¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤ÎÂÞÌÍ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÌ£¤ÎºÆ¸½À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤ÇÉ¾²Á¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤ÏÂÞÌÍ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆâÍÆÊª¤Ï¡¢ÊÌÅºÂÞ¤Ï2¤Ä¤ÈÌÍ¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤ä¤¯¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨Æ¤µ¤»ÌÍ¤òÅêÆþ¤·¡¢¤Û¤°¤·¤¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¡£
ÂÞÌÍ¤Î¾Æ¤½¤Ð¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤è¤¦¤Êºî¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤Ç¤ÏÌÍ¤ÎÌá¤·Åò¤Ç¡ÖÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÄ´Íý¹©Äø¤ÇÌá¤·Åò¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÅò¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìá¤·Åò¥¹¡¼¥×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï...
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¾Æ¤½¤Ð¤ÈÃæ²Ú¥¹¡¼¥×´°À®¡£
¤«¤ä¤¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆù¤äÌîºÚ¤ò¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤âÍÑ°Õ¤»¤º¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤ß¤ÇÄ´Íý¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç´º¤¨¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¡¼¥×¤ÏÌá¤·Åò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÅò¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·Ì£¤¬°ã¤¦°õ¾Ý¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¤Û¤ÜÃæ²Ú´¶¤¬¤Ê¤¯±ö¿É¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¿¾¯Ãæ²ÚÌ£¤¬¤¤Á¤ó¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»¨Ì£¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìá¤·Åò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¡¼¥×¤ÏÌá¤·Åò¤è¤ê¤ªÅò¤Çºî¤ëÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥½¡¼¥¹
ÌÍ¤ËÍí¤á¤ë¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Å¤á¤ÎÌ£¡£
¡ÖUFO¡×¤ä¡Ö°ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÄêÈÖ¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¼«ÂÎ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤ÈÆ±¤¸¥½¡¼¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÞ¡×¤Ç¤ÏÊÌÊª´¶¤¹¤éÉº¤¦Ì£¤ï¤¤¡£É÷Ì£¤ËÈ´¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢´Å¤ß¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤ÏÌÍ¤ÎÌýÍÈ¤²ÌÍ½¤¬¶¯¤¯¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂÞ¡×¤ÎÌÍ¤ÏÌýÍÈ¤²ÌÍ½¤¬²º¤ä¤«¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤ÎÌ£¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹á¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌ£¤¬¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤Î¥½¡¼¥¹ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ª¤µ¤ä¹ÈÀ¸Õª¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤«¤±¡£
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤¢¤ª¤µ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ÄÂÎº¹¤Ç¼ÂºÝ¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÈÂÞÌÍ¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤á¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ª¤µ¤â¹ÈÀ¸Õª¤â¹á¤Ð¤·¤¯¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤â¿©´¶¤â¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È°Û¤Ê¤ëÌýÍÈ¤²ÌÍ
ÃæºÙ¤Ç½Ì¤ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÌýÍÈ¤²ÌÍ¡£
ÌÍ¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÌÍ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¿©¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÂÞ¡×¤ÎÌÍ¤ÎÊý¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êºÙ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤ë¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÌÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿©´¶¡£¤¹¤¹¤ê¿´ÃÏ¤È¤«³ú¤ß¿´ÃÏ¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©´¶¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÅòÌá¤·Ä´Íý¤È°ã¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÌÍ¼«ÂÎ¤â¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥½¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÍ¤ÎÌ£¤â¤À¤¤¤Ö°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤ÏÌýÍÈ¤²ÌÍ½¤¬À¹Âç¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÞÌÍ¤ÎÌÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌÍ¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¶ñ¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥¥ó¥À¥¤¥¹¤¬¼Â¤Ï¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ò¤«¤Ê¤ê¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¥Á¥¥ó¥À¥¤¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÞÌÍ¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤¬¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù50%ÁýÎÌ¡×¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù50%ÁýÎÌ¡×¡£
50¼þÇ¯¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆù¤¬50¡óÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡£
ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤ÈÆ±¤¸ÄÄÎóÃª¤ÇÆÃ¤Ë¹ðÃÎ¤Ê¤¯¤·¤ì¤Ã¤ÈÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö50¡ó¡×ÁýÎÌ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¦¤Ê¤éÃí°Õ¿¼¤¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐÊÛÅö¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆù¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÎÌ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï50¡óÁýÄøÅÙ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æù¤ÏÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ê¤éÂ¿¾¯¤Î¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂÞÌÍ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤
¡Ö¤ä¤ÊÛ¡×50¼þÇ¯µÇ°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÞ¡×¤È¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦Æù50¡óÁýÎÌ¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¤ËÂÞÌÍ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ÎÉÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÂÞÌÍ¤Ë¶ñ¤òÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÇ»¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£