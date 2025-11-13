【2025年11月調査】天才を輩出しそうな「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？
科学者、芸術家、起業家など、社会を変える「天才」はどの大学から誕生するのか--。独創性や専門性、自由な研究環境などから「ここから天才が生まれそう」と思われている国立大学を調査しました。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、天才を輩出しそうだと思う「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：筑波大学／49票先進的な研究と教育で知られる筑波大学は、自由な校風と多様な分野の融合により、ユニークな発想や才能を育てる環境が整っています。特に理工系や芸術分野での評価が高く、個性を尊重する教育スタイルが特徴です。
回答者からは「科学技術分野の研究力がトップレベルの大学なので一般人には理解のできない頭の良い人がたくさんいると思う」（30代女性／愛知県）、「筑波大学からはサッカー界で大活躍している三笘薫、その他も多く輩出しているので」（30代女性／群馬県）、「自由な研究が出来て天才がひょんな状態から出そう」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：東京大学／187票東京大学は、圧倒的な学力層と研究水準の高さで知られ、学問分野を問わず「天才が集まる大学」としてのイメージが強い大学です。ノーベル賞級の研究や政策提言など、あらゆる分野で革新を起こす卒業生が多数輩出されています。
回答者からは「天才だらけだと思う。勉強好きな人が多いイメージだから、活躍している人が多い」（30代女性／宮城県）、「天才と呼ばれる知名度が高い卒業生が多いから」（10代男性／愛知県）、「理数系から人文科学まで、多様な分野で突出した才能を持つ学生が集まっているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)