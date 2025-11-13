イコラブ大谷映美里、「みりにゃとプリクラ」ショットに反響！ 「推し同士のコラボめっちゃ助かるwww」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは11月11日、自身のInstagramを更新。プリクラショットを公開し、反響を呼んでいます。
【画像】「みりにゃとプリクラ撮ったの！」
ファンからは「素敵すぎるツーショットが実現した」「推し同士のコラボめっちゃ助かるwww」「双子かよ」「可愛いが大渋滞してる」「4枚目ビビったわwww」「近すぎるちぬwwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「4枚目ビビったわwww」大谷さんは「みりにゃとプリクラ撮ったの！」と報告。そして、自身がプリントされた4枚のプリクラ画像を公開しました。同じポーズをとったり、カメラに近づいたりと、さまざまなかわいらしい姿を見ることができます。
「どのみりにゃが推し？」ソロショットをたびたび投稿している大谷さん。10日には、ファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）のオフショットを公開しました。8枚の写真で3パターンのコーディネートを紹介し「どのみりにゃが推し？」と問い掛けています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
