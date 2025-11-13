上級者は勿論知っている！アイアンの特性を生かす打ち方をタイプ別で解説

毎年、続々と登場する新作ギア。そのなかでも近年は、アイアンの進化が著しい！ギアも詳しい青木龍一プロが最新アイアンを試打解説＆レッスン。

100%使いこなす打ち方をタイプ別にレクチャーする。

【飛び系アイアン】

払い打ちで低く打ち出せば方向性もアップする

飛び系は飛ばそうとして強振したり、球を高く上げようとする必要がありません。打ち急がず、ヘッドを鋭角に入れず、ゆっくり大きく振って幅広のワイドソールを滑らすようにスイングしましょう。フェースにしっかり当たれば、高性能のヘッドが飛距離も高さも出してくれます。そのために大事なのはミートすることです。ミート率が上がる払い打ちのスイングで、ボールを横からヒット。低く打ち出すイメージでＯＫです。方向性もアップします。

手先で振らず（×）、腕とクラブを一体化させて振るのがポイント。腕を伸ばした大きなスイングで、ヘッドを低い位置から入れて低く振り抜く（○）

【スリート系アイアン】

ロフトなりに打てば高初速＆スピンが安定する

アスリート系アイアンもレベルブローで打つ。

ボールは真ん中かやや左寄りにセットして、ロフトなりにヒットしよう

以前のアスリート系アイアンは直進性や高初速を求めて、右寄りのボールをスピンを入れやすいダウンブローで打つ必要がありました。しかし、ダウンブローで打つのはリスクが高く、球がつかまりすぎたりボールを点で狙わなくてはいけないので、上級者じゃないとダフリやトップのミスが起きやすかった。でも、今どきのアスリート系はボールを真ん中にセットしてレベルブローで打つだけでＯＫ。高初速で打ち出され、適正なスピンが入ってくれます。

昔のアスリート系アイアンはボールを右に置いて、

ダウンブローでロフトを立てて打たないと球が上がらなかった

飛び系とアスリート系の違いは重心位置

飛び系とアスリート系を比べるとネックの長さが異なる。アスリート系のほうがネックは長くなり、それに伴いヘッドの重心の位置が高くなる。弾道を低くしたり、フェースの向きをコントロールしやすいので、操作性を求めたい人はここもチェックしょう。

【ニュートラル系アイアン】フェースの下側に当てても飛距離ロスが少ない

ラフ（左）とディボット跡（右）

ニュートラル系は超万能ですが、とくにフェース下部でのヒットに強いのが大きな魅力です。トップめのミスヒットでも球が上がって飛んでくれます。ラフやディボット跡からは、あえて下めでヒットすることもありますから、これは気持ちのうえでも心にゆとりがもてる。また、こういうアイアンで球筋を意図的に操作してスコアメイクするプレーをするとゴルフ力が上がるので、上達に役立ちます。

ニュートラル系も広めのソールを活かして、低く長いゾーンでインパクトする（上）。ダフリたくないライでは、あえてフェースの下めでヒットするのも賢い使い方（下）

いかがでしたか？ 最新アイアンの打ち方をぜひ参考にしてください！

レッスン＝青木龍一

●あおき・りゅういち／1988年生まれ、神奈川県出身。日大ゴルフ部で活躍後、レギュラーツアー出場を目指し、AbemaTVツアーなどに出場する理論派の教え上手

写真＝小林司

協力＝カレドニアンゴルフクラブ