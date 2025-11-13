女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第34話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第34話は、物乞いとなった雨清水タエ（北川景子）の前に、梶谷吾郎（岩崎う大）が取材に現れる。雨清水三之丞（板垣李光人）は母を守るための口止め料として、松野トキ（郄石あかり）からもらった生活費を渡してしまう。一方、トキへの疑いが晴れず、松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）松野勘右衛門（小日向文世）は尾行。花田旅館に入ったはずの娘が裏口から出る様子を目撃し…という展開。

三之丞はタエに「実は私、社長になりました」「社長になるための支度金」とウソをついた。

3人はヘブン宅に踏み込み、トキを問いただした。

トキ「（涙を浮かべ）ラシャメンだが」「こげなことでもせんと、暮らしていけん！」

フミ「お金より大事なものがあるがね！」

勘右衛門は木刀を構え、司之介は「娘をだまくらかしたな、金で。命より大事な娘を、こらー！」と錦織友一（吉沢亮）の胸ぐらをつかむ。錦織は「申し訳ございません。お怒りは重々。20円で済むという話ではないということは、重々分かっております」と謝罪。トキは「まだ…指一本触れられちょらん」と語った。

錦織に説明を求め、3人が怒る理由を知ると、ヘブンは「冗談じゃない。ふざけるな。私を馬鹿にして。そんな男だと思っていたのか」と激高。「チガイマス！オトキサン、メカケ、ラシャメン、チガイマス。オトキサン、ジョチュウ。OK？」「妾なんて雇うか！」。トキは単なる女中。錦織の誤解だった。

ヘブンは辞書を見ながら「ダキタクナイ」。トキは「それはそれで失礼だけん！」、フミは「抱きたいでしょ！」と憤りつつ、安堵した。

その帰り、3人は破れ寺に入るタエを目撃した。

第7週のサブタイトル「オトキサン、ジョチュウ、OK？」をヘブンの台詞で回収。SNS上には「やっと誤解が解けた」「ヘブン先生はいい迷惑」「ダキタクナイ。何この展開w吹いたw」「おトキちゃんには悪いけど、今日は爆笑だった。それはそれで失礼だよねw」「楽しい解決でよかった」「妾はconcubine。確かにヘブン先生はずっとhousemaidと」「池脇千鶴の存在感が凄い。ゆるゆるの松野家が締まる」などの声。視聴者の笑いも誘った。