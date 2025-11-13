俳優の板垣李光人（23）がNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。雨清水家の三男・雨清水三之丞役に挑み、母・雨清水タエ（北川景子）とともに零落ぶりを体現している。同局からコメントが到着。初朝ドラの心境について「特に最初に伝えた両親が喜んでくれたのが感慨深いです」と明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

板垣は2023年のNHK大河ドラマ「どうする家康」で徳川四天王の一人・井伊直政役を好演。今回、チーフ演出の村橋直樹監督との再タッグになる。演じる三之丞は主人公・松野トキ（郄石あかり）の2歳下。兄が家督を継ぐため自身は特に役目がなく、家の中に居場所もなかった。

――朝ドラ初出演。

「大河がご縁となって今回の『ばけばけ』という作品につながりました。以前ご一緒した方々と、またご一緒できるのがうれしいし、光栄なことなので喜びもありました。朝ドラは大河と並ぶ大きな看板番組でもあるので、そこに役者として関わることができるというのもうれしかったです。緊張とプレッシャーはどの現場にもありますが、全くの初めての方々と一緒にやるよりは、安心感も違いました。また、朝ドラに初めて出演することで、色々な方面から反響がありましたが、特に最初に伝えた両親が喜んでくれたのが感慨深いです。普段も役が決まると伝えていますが、喜び方がいつも以上に大きかったように思います」

――視聴者へのメッセージ。

「このドラマは派手な出来事が起こるわけではありません。でも、そこにリアリティーがある。映像も含めてライティングもリアルを切り取っているのを、台本を読んだりドラマの映像を見て思いましたし、そこがこれまでの作品と違う新しい朝ドラなのじゃないかなと思います。ヒロインのトキもこれから波乱万丈な人生が待っていますが、雨清水家も本当に激動する大変な人生を歩んでいきます。この物語の中で三之丞とタエさんがどういう結末を迎えていくのか、僕自身も視聴者的な目線で楽しみにしていますので、皆さんも楽しみにしてください」