紀ノ国屋の冬ギフト特集♡贅沢な味わいと心温まる贈り物で冬の幸せ時間を

心も体も温まる季節の贈り物をお探しの方へ。紀ノ国屋の冬ギフトコレクションが、今年も華やかに登場しました。お鍋を囲む団らんの時間や、甘いスイーツで過ごす自分へのご褒美タイムにぴったりな逸品が勢ぞろい。黒毛和牛のヒレステーキや伝統のシュトーレン、職人仕立ての和スイーツなど、冬の美味を贅沢に楽しめるラインアップです。オンライン限定特典もお見逃しなく♪

紀ノ国屋の冬ギフトで贅沢な美味を堪能♡

寒い季節にうれしい、心まで満たされる贅沢なラインアップが揃いました。

〈紀ノ国屋〉国産黒毛和牛牛ヒレステーキ（23,760円）では、やわらかく芳醇な旨みが広がり、まさに“ごちそう”の名にふさわしい逸品。

スイーツ好きには、〈紀ノ国屋〉2種のシュトーレン＆バウムクーヘンセット（5,940円）や〈紀ノ国屋〉シュトーレン＆クッキー詰合せ（5,184円）もおすすめです。

濃厚なチョコシュトーレンやラム酒の香りが、冬のティータイムを豊かにしてくれます。

カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界

冬にぴったり♪心温まるお鍋＆ご褒美スイーツ

寒い夜には、〈大阪 鼓道〉鴨鍋セット（11,480円）や〈京都 京湯葉 巣林庵〉京のゆばなべ（9,612円）で、家族や友人と温かい時間を。上品なだしと国産素材の旨みが、〆までおいしく楽しめます。

また、自分へのご褒美には〈秋田 つじや〉謹製おしるこ缶3個セット（4,482円）や〈秋田 つじや〉三杯もち 一口サイズ15個入（4,480円）を。

伝統の製法で仕立てられた味わいが、日常に小さな幸せを添えます♡

オンライン限定特典でお得に冬ギフトを楽しもう

オンラインストア限定で、冬ギフトがさらにお得に。

「全国特別送料」対象商品が期間中5％OFF（11月7日～12月15日）になるほか、オンラインポイントが2倍に。さらに税込10,000円以上の購入で送料無料に♪

この冬は、紀ノ国屋が厳選したフルーツギフトやスイーツ、鍋セットを大切な方へ贈ってみてはいかがでしょうか。全国配送で、離れて暮らすご家族にもぴったりです。

贈る人も贈られる人も笑顔に♡紀ノ国屋の冬ギフト

冬のごちそうを囲むひとときは、何よりも心を温めてくれます。紀ノ国屋の冬ギフトは、上質で美しい味わいを大切な方へ届ける特別なセレクション。

自分へのご褒美にも、感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。

オンラインストアでは24時間注文可能。ギフト承り期間は11月7日～12月15日まで。この冬は、紀ノ国屋の美味とともにあたたかな時間をお過ごしください。