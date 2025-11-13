¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×°æ±º¿·¡¢¡È»Â¿·¤¹¤®¤ë¡ÉÈ±·¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤ªÃã¿á¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¢Êª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°æ±º¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Â¿·¤ÊÈ±·¿¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÃã¿á¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×°æ±º¿·¤Î¡È»Â¿·¤¹¤®¤ë¡ÉÈ±·¿
¡¡°æ±º¤Ï3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÈ±·¿¤¬¤¹¤³¡Á¤·¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥É¥ì¥Ã¥É?!¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÊ¡¦°æ±º¤¢¤¤¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKruhi¡Ê¥¯¥ë¥Ò¡Ë¡Ù¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÈ±·¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¡£¥µ¥¤¥É¤ÏÃ»¤¯´¢¤ê¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ÏºÙ¤«¤¯¤Í¤¸¤Ã¤¿Â«´¶¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎÈ±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡È¾×·âÅª¡É¤ÊÈ±·¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¢Êª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°æ±º¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÃã¿á¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°æ±º¤µ¤ó¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
