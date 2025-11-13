本日11月13日は「茨城県民の日」。皆さんは「茨城県民」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか？ 東京からそう遠くないのに、なぜか独特の文化を持っていて…。そこで茨城県民が思う「県民あるある」を大特集。知られざる茨城県民の一面を知って、あなたも驚くこと間違いなし！（文、写真：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

【写真】水戸駅前に鎮座！「水戸の納豆記念碑」

茨城県民はこんな人

【恵まれすぎて無自覚】

メロン、栗、れんこん…日本一の農林水産物がゴロゴロある茨城県。でも、県民はその豊かさにすっかり慣れちゃって、ありがたみを感じてない人が多いんです。新鮮で安い食材に囲まれた幸せな県民たち！

【いばら「ぎ」に即ツッコミ】

「いばらぎ県ですよね？」と言われると、思わず「いばら"き"です！」と訂正せずにはいられない茨城県民。でも、自分でうっかり「いばらぎ」と発音してしまうこともあるという矛盾。

【1人1台自家用車】

茨城県は道路の長さが北海道に次いで全国2位！自家用車の台数も全国トップクラスで、1人1台が当たり前。コンビニに行くのも、隣の家に行くのも、車に乗ります（たぶん）。

【全国で唯一テレビ局がない】

全国で唯一県域の民放テレビ局がない茨城県。代わりに県が運営する「いばキラTV」というインターネットテレビがあり、今年で開局14年目に突入。地元の情報はここでゲットするのが茨城流。

【「いや、どうも」は万能方言】

茨城県の代表的方言「いや、どうも」は、困った時も嬉しい時も使える超万能フレーズです。抑揚を変えるだけで様々な感情を表現できるスーパーワード！

ぜんぜん訛ってねえっつうの

【県民体操は学生の必須科目】

「茨城県民体操」はラジオ体操を超える高度な動きが特徴で、覚えるのが一筋縄ではいかない難易度。学校ではテストが行われることもあるという恐ろしさ…。

【訛っている自覚なし】

茨城県は地域によって訛り方が違う方言のデパート。でも、多くの県民は「自分は標準語を話している」と思い込んでいます。自分が訛っている自覚がないのが、茨城県民の特徴かも？

【納豆の品揃えが凄い】

スーパーに行くと、そぼろ納豆やひきわり納豆など、納豆コーナーが異様に充実している茨城県。県民にとっては当たり前の光景ですが、県外の人が見ると「なぜこんなに種類が？」と驚くことも。（ちなみに、わら納豆はお土産用で県民はほとんど食べません）

【屋台メシといえば「煮イカ」】

県西地域を代表するソウルフード「煮イカ」。保存用の乾燥スルメを、食紅で着色した煮汁で茹でることで、鮮やかな赤色に。祭りの屋台で見かけたら、ぜひ試してみてください。

310を選びがち

茨城県は44の市町村からなり、それぞれに独自の文化があります。地元の人しか知らないローカルネタをご紹介！

【日立市】レクリエーションの定番スポーツ「パンポン」

日立製作所（県内では「にっせい」と呼ばれています）が生み出した、卓球とテニスを足したようなスポーツ。市民運動公園には専用コートもあり、地元の人に愛されています。

【常陸太田市】市民それぞれに「推しそば屋」が

「常陸秋そば」発祥の地である常陸太田市は、美味しいそば屋さんがたくさん！市民はみんな「うちの推しそば屋」を持っています。

【行方市など】七五三は「披露宴」レベル

行方市などでは、七五三のお祝いがホテルの会場を貸し切って行われることも。親戚からご近所さんまで招いて盛大に祝い、お色直しまでする本格ぶり。

【笠間市】小中学校に相撲の土俵がある

笠間市は少年相撲が盛んで、全国大会に出場する小学生も多数。学校に土俵があるのも当たり前の光景です。

【鹿嶋市】サッカーの試合の時にだけ停車する幻の駅

鹿島アントラーズの本拠地がある鹿嶋市。「鹿島サッカースタジアム駅」は、試合があるときだけ停車するという、まさに幻の駅なんです。

【大洗町】コンビニに潮干狩りの道具が売っている

4月中旬〜6月下旬の大洗サンビーチでは潮干狩りが大人気。近くのコンビニではバケツや熊手など潮干狩りグッズがレジ横に並びます。

【龍ケ崎市】列車のつり革にコロッケがついている

関東鉄道竜ヶ崎線の車両内のつり革。よく見ると、コロッケの形をしたものがぶら下がっているという世界初（？）の光景が。

【牛久市】給食の「いもまん」は全国区だと思っている

牛久市産のさつまいもとカスタードクリームの餡が入った「いもまん」は、牛久市限定の学校給食メニュー。でも地元の人は「全国の給食で出てるでしょ？」と思い込んでいることも。

【水戸市】「３１０」を選びがち

水戸の語呂合わせ「310（みと）」をナンバープレートにしたり、結婚記念日を3月10日にしたりする人が多い水戸市民。愛郷心の表れ！

海外からの参加者も！茨城ならではの珍イベント

●納豆早食い世界大会

毎年3月上旬に「水戸の梅まつり」と併せて開催される大会。県内外はもちろん、海外からの参加者もいるほどの人気イベント。

●ラジオ体操コンクール

ラジオ体操第一の動作を団体で競い合うコンクール。ラジオ体操考案者の一人・遠山喜一郎氏が日立市出身ということで、日立市では「郷土の宝」として大切にしています。

●いばらきっ子郷土検定

県内全域の中学2年生を対象にした、茨城県の歴史や産業を学ぶ独自の検定試験。毎年2月頃には、各市町村代表44校+国県私立校の代表1校による県大会も開催されます。

---

いかがでしたか？ 茨城県民の知られざる一面を知ることができたでしょうか。茨城県民の日を機に、ぜひ茨城県に足を運んでみてくださいね。そして足を運んだ先ではくれぐれも「いばらぎ県」と口にしないよう、ご注意を…。

