朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

板垣が演じるのは、雨清水家の三男・三之丞。板垣は「大河ドラマでご一緒した方々と再びお仕事できることがうれしかったです。朝ドラは大河と並ぶ大きな看板番組なので、そこに関われることが光栄でした」と語る。出演を伝えた際には「両親が一番喜んでくれた」といい、「これまでで一番うれしそうでした」と笑顔を見せた。

演じる三之丞については、「時代に翻弄された雨清水家の一員。もし違う時代に生きていたら、全く違う家族の形があったのかもしれない」と語る。母・タエとの関係性については「すれ違いながらもお互いに愛情がある。厳しい環境のなかで、母と子のつながりが芽生えていく」と分析する。

作中では、母から「人に使われるんじゃなくて、人を使う仕事に就きなさい」と言われたことを胸に生きる三之丞。板垣は「母の言葉を信じて叶えようとする姿は、彼の純粋さの象徴。母に喜んでもらいたいという一心で動いている」と語り、「本当の気持ちを知らぬまま、二人とも“雪解け”を待っているように思います」と母子の関係を見つめた。

また、トキからお金を受け取る場面については、「あの後の三之丞の気持ちはぐちゃぐちゃでした」と明かす。「母を楽にできるかもしれないという希望と、情けなさや無力さ。そのすべてが入り混じっていた。正しい判断なんてできない状況の中で、彼なりに母と家の尊厳を守ろうとしたんだと思います」と心情を丁寧に掘り下げた。

「『ばけばけ』は派手な出来事が起こるわけではないけれど、リアルな人間の感情や光の描き方が新しい」と作品への印象を語る板垣。「ヒロインのトキだけでなく、雨清水家も激動の人生を歩みます。三之丞とタエがどんな結末を迎えるのか、僕自身も視聴者として楽しみにしています」と呼びかけた。

●板垣李光人（雨清水三之丞役）コメント雨清水三之丞役の板垣李光人です。朝ドラは大河ドラマと並んで国民的な作品。出演が決まったときはとても光栄でしたし、両親が一番喜んでくれました。私がこれまで出演してきた作品の中でも、いちばんうれしそうな顔をしていた気がします。

三之丞は、時代の変化や家のしがらみの中でもがく青年。母・タエに言われた「人に使われるんじゃなくて、人を使う仕事に就きなさい」という言葉を胸に、懸命に生きています。でもその言葉の裏にある母の本当の思いには気づけていない。お互いに愛情があるのに、うまく伝わらない――そんな親子のすれ違いを丁寧に描けたらと思いました。

トキからお金を受け取るシーンのあと、三之丞の中はぐちゃぐちゃでした。母を楽にできるかもしれないという希望と、情けなさや無力さ。その全部を抱えたまま、何が正しいのか分からないまま進む。でも、それでも母のために、家のために動こうとする姿が彼の優しさなんだと思います。

『ばけばけ』は静かな作品ですが、心の中の感情の揺れや、光の差し方がとても繊細です。トキだけでなく、雨清水家の人々もそれぞれの人生を懸命に生きています。母と子の“雪解け”がどう描かれるのか、僕自身も放送を楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）