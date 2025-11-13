＜旬の食材いる？いらない？＞料理ニガテ妻の苦悩！義母から送られてきたのは大量の…？【前編まんが】
私はアサミ（32）。夫のセイジ（33）と息子のカズ（6）と3人で暮らしています。私も夫も正社員で働いていますが、料理の担当は私。夫はお皿を洗ってくれたりはしますが、買い物なども私の担当です。私のほうが早く帰宅するのでこうなってしまいましたが……。実は私は料理が好きでも得意でも何でもありません。
いつもネットでレシピを適当に探して、時短特集の料理本を参考に作るくらい。凝った料理は何も作れないのです。ひと手間かかるものは作りたくもありません。
ある日届いた荷物の差出人を見ると、そこには義母の名前。私はイヤな予感がしました。義母は、季節ごとにいろいろと食材を送ってくれるのです。
中身は、たけのこでした。それも、新聞紙にくるまれて大量に……。
たけのこが大量に届いたことを夫に伝えると、「よかったね」と他人事。何にもよくありません。
息子は好き嫌いがあるので絶対食べないし、そもそも下処理がされておらず土も皮もついたままのたけのこ、一体どうすればいいのでしょうか。
スマホで検索をしながら何とか調理をしましたが、夫の感想は「あんまり美味しくないね」……。私もそう思います。
面倒くさがりの私にたけのこの下処理なんて、ハードルが高すぎるんです。
私は仕事からの帰宅時間が夫よりも早いというだけで、料理担当になっています。でも元々料理は得意ではありません。何とか簡単なレシピを調べて作るか定番メニューばかりです。
それなのに義母は、旬の食材を段ボールで予告なしに送ってきます。それも、下処理はこちらでやらないといけない状態で。
下処理の方法やレシピも知らないので、義母から何か届くと気が重くて仕方ありません。おまけに息子が喜んで食べるような食材ではないので、ますますやる気が出ないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
いつもネットでレシピを適当に探して、時短特集の料理本を参考に作るくらい。凝った料理は何も作れないのです。ひと手間かかるものは作りたくもありません。
中身は、たけのこでした。それも、新聞紙にくるまれて大量に……。
たけのこが大量に届いたことを夫に伝えると、「よかったね」と他人事。何にもよくありません。
息子は好き嫌いがあるので絶対食べないし、そもそも下処理がされておらず土も皮もついたままのたけのこ、一体どうすればいいのでしょうか。
スマホで検索をしながら何とか調理をしましたが、夫の感想は「あんまり美味しくないね」……。私もそう思います。
面倒くさがりの私にたけのこの下処理なんて、ハードルが高すぎるんです。
私は仕事からの帰宅時間が夫よりも早いというだけで、料理担当になっています。でも元々料理は得意ではありません。何とか簡単なレシピを調べて作るか定番メニューばかりです。
それなのに義母は、旬の食材を段ボールで予告なしに送ってきます。それも、下処理はこちらでやらないといけない状態で。
下処理の方法やレシピも知らないので、義母から何か届くと気が重くて仕方ありません。おまけに息子が喜んで食べるような食材ではないので、ますますやる気が出ないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと