ドジャースが、ヤンキースで不振に終わった右腕救援投手デビン・ウィリアムズ（31）に興味を示しているとニューヨーク・ポスト紙が報じた。

ブランドン・ゴームズGMはGM会議で、チームが今オフに救援投手の補強に動く可能性を示唆しているが、その候補のひとりにウィリアムズの名前が挙がっているという。

ウィリアムズは2025年のヤンキースで不安定なシーズンを送り、クローザーの座を失い、防御率4.79、4勝6敗、WHIP1.13、22セーブ機会で18セーブという成績だった。ヤンキースはクオリファイング・オファーを提示せず、そのままFA市場へ送り出した。

一方で、ウィリアムズはブルワーズ時代に抜群の成績を残している。2022年と2023年はいずれも防御率1点台で、23年には36セーブを記録。短縮シーズンとなった2020年には22試合・27イニングで防御率0.33をマークし、ナ・リーグ新人王にも輝いた。

ブルワーズは昨オフにウィリアムズのトレードに動き、ドジャースも積極的に獲得へ動いていたが、最終的に移籍先はヤンキースとなった。その際の会見でウィリアムズは、「ロサンゼルスに行くものと思っていた」と語っている。