日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3209（+19.0　+0.60%）
ホンダ　1550（+5.5　+0.36%）
三菱ＵＦＪ　2406（+6　+0.25%）
みずほＦＧ　5264（+82　+1.58%）
三井住友ＦＧ　4306（+26　+0.61%）
東京海上　5868（+13　+0.22%）
ＮＴＴ　153（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2680（+16　+0.60%）
ソフトバンク　223（-0.8　-0.36%）
伊藤忠　9603（+92　+0.97%）
三菱商　3737（+33　+0.89%）
三井物　4060（+28　+0.69%）
武田　4363（+50　+1.16%）
第一三共　3483（+18　+0.52%）
信越化　4613（+16　+0.35%）
日立　5250（+12　+0.23%）
ソニーＧ　4685（-1　-0.02%）
三菱電　4346（+34　+0.79%）
ダイキン　20203（+13　+0.06%）
三菱重　4360（+33　+0.76%）
村田製　3158（-3　-0.09%）
東エレク　34059（+399　+1.19%）
ＨＯＹＡ　24647（+132　+0.54%）
ＪＴ　5666（+12　+0.21%）
セブン＆アイ　2013（-2　-0.10%）
ファストリ　58226（+256　+0.44%）
リクルート　8174（+9　+0.11%）
任天堂　13921（+36　+0.26%）
ソフトバンクＧ　21860（-50　-0.23%）
キーエンス（普通株）　55470（-470　-0.84%）