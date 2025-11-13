日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3209（+19.0 +0.60%）
ホンダ 1550（+5.5 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2406（+6 +0.25%）
みずほＦＧ 5264（+82 +1.58%）
三井住友ＦＧ 4306（+26 +0.61%）
東京海上 5868（+13 +0.22%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2680（+16 +0.60%）
ソフトバンク 223（-0.8 -0.36%）
伊藤忠 9603（+92 +0.97%）
三菱商 3737（+33 +0.89%）
三井物 4060（+28 +0.69%）
武田 4363（+50 +1.16%）
第一三共 3483（+18 +0.52%）
信越化 4613（+16 +0.35%）
日立 5250（+12 +0.23%）
ソニーＧ 4685（-1 -0.02%）
三菱電 4346（+34 +0.79%）
ダイキン 20203（+13 +0.06%）
三菱重 4360（+33 +0.76%）
村田製 3158（-3 -0.09%）
東エレク 34059（+399 +1.19%）
ＨＯＹＡ 24647（+132 +0.54%）
ＪＴ 5666（+12 +0.21%）
セブン＆アイ 2013（-2 -0.10%）
ファストリ 58226（+256 +0.44%）
リクルート 8174（+9 +0.11%）
任天堂 13921（+36 +0.26%）
ソフトバンクＧ 21860（-50 -0.23%）
キーエンス（普通株） 55470（-470 -0.84%）
