東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.79　高値155.04　安値154.05

156.19　ハイブレイク
155.62　抵抗2
155.20　抵抗1
154.63　ピボット
154.21　支持1
153.64　支持2
153.22　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1593　高値1.1598　安値1.1563

1.1641　ハイブレイク
1.1620　抵抗2
1.1606　抵抗1
1.1585　ピボット
1.1571　支持1
1.1550　支持2
1.1536　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3133　高値1.3164　安値1.3085

1.3249　ハイブレイク
1.3206　抵抗2
1.3170　抵抗1
1.3127　ピボット
1.3091　支持1
1.3048　支持2
1.3012　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7977　高値0.8012　安値0.7968

0.8047　ハイブレイク
0.8030　抵抗2
0.8003　抵抗1
0.7986　ピボット
0.7959　支持1
0.7942　支持2
0.7915　ローブレイク