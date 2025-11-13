東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.79 高値155.04 安値154.05
156.19 ハイブレイク
155.62 抵抗2
155.20 抵抗1
154.63 ピボット
154.21 支持1
153.64 支持2
153.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1593 高値1.1598 安値1.1563
1.1641 ハイブレイク
1.1620 抵抗2
1.1606 抵抗1
1.1585 ピボット
1.1571 支持1
1.1550 支持2
1.1536 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3133 高値1.3164 安値1.3085
1.3249 ハイブレイク
1.3206 抵抗2
1.3170 抵抗1
1.3127 ピボット
1.3091 支持1
1.3048 支持2
1.3012 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.8012 安値0.7968
0.8047 ハイブレイク
0.8030 抵抗2
0.8003 抵抗1
0.7986 ピボット
0.7959 支持1
0.7942 支持2
0.7915 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値154.79 高値155.04 安値154.05
156.19 ハイブレイク
155.62 抵抗2
155.20 抵抗1
154.63 ピボット
154.21 支持1
153.64 支持2
153.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1593 高値1.1598 安値1.1563
1.1641 ハイブレイク
1.1620 抵抗2
1.1606 抵抗1
1.1585 ピボット
1.1571 支持1
1.1550 支持2
1.1536 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3133 高値1.3164 安値1.3085
1.3249 ハイブレイク
1.3206 抵抗2
1.3170 抵抗1
1.3127 ピボット
1.3091 支持1
1.3048 支持2
1.3012 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7977 高値0.8012 安値0.7968
0.8047 ハイブレイク
0.8030 抵抗2
0.8003 抵抗1
0.7986 ピボット
0.7959 支持1
0.7942 支持2
0.7915 ローブレイク