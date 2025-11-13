紀ノ国屋に「クリスマススイーツ」が登場チャーム付きのミニバッグやパケ買い必至のクッキーは要チェック。

紀ノ国屋は、2025年11月13日からの店頭販売に先駆け、11月11日20時から、公式オンラインストアでホリデーシーズンにぴったりの「クリスマススイーツ」を販売しています。

見て楽しい、食べておいしい限定スイーツ

キュートなチャーム付きのミニバッグや、パッケージまでかわいい自家製クッキーなどが勢ぞろい。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったりのラインアップです。

・クリスマススイーツバッグ（グリーン）／（レッド）

クリスマス柄の巾着バッグ2種類に、『クリスマス島の塩クッキー（ツリー）』『ミニジンジャーマンクッキー』『いちごのスペシャルクッキー』の3種類の焼菓子を詰め合わせた限定のスイーツセットです。

焼菓子を食べ終わった後も、巾着は小物入れやバッグインバッグとして活用できるので、長く楽しめるのも嬉しいですね。

セット内容は、クリスマス島の塩クッキー（ツリー）5枚／ミニジンジャーマンクッキー5枚／いちごのスペシャルクッキー6個。

巾着のサイズは約縦20センチ（持ち手の部分含む）×横18センチ×マチ6センチです。

価格は各1652円。

・クリスマスミニスイーツバッグ（ジンジャーマン）／（ツリー）

クリスマス限定のミニバッグは、2種類のカラーで登場。「ジンジャーマン」と「ツリー」のチャームが付いた、かわいらしいデザインです。中には、ツリー型の塩クッキーとバウムクーヘン（チョコ）が入っています。

ちょっとした手土産やプチギフトにもぴったりのアイテムです。

セット内容は、クリスマス島の塩クッキー（ツリー）2枚／バウムクーヘン（チョコ）。

ミニバッグのサイズは約縦14センチ（持ち手の部分含む）、×横8.5センチ×マチ5.5センチです。

価格は各842円。

ホリデーギフトやおやつタイムにぴったりの、華やかな焼菓子も登場します。

・クリスマス島の塩クッキー（ツリー） 5枚入

クリスマス島の塩を生地に練り込み、まろやかな塩味が甘さを引き立てるツリー型のクッキーです。

価格は540円。

・ミニジンジャーマンクッキー 8枚入

ミニサイズのジンジャーマン型クッキーは、プレーンとココアの2つの味わいを楽しむことができます。

価格は540円。

・クリスマスクッキーアソート １袋

パーティーでのシェアにもぴったりなアソートも販売。クリスマスツリー型・ココア味のジンジャーマン型・星型の3種類が入っています。

価格は864円。

11月13日からは店舗での販売がスタート。ただし、店舗によって取り扱いのない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部