【眼鏡市場】しろたんコラボの福袋が抽選販売中。キュートなぬいぐるみクリーナーなどの特典も
「眼鏡市場」を展開するメガネトップは、2025年11月7日から、「眼鏡市場×しろたん 2026福袋」の抽選販売を特設サイトで実施しています。
メガネ券は2200円分お得！
メガネ券と、「しろたん」コラボの26年度スケジュール帳が入った福袋です。
さらにWeb予約当選者限定で、手のひらサイズがかわいい「しろたん」のぬいぐるみクリーナーも付いてきます。
価格は1万1000円。
セット内容は下記のとおりです。
・1万3200円分のメガネ券
買ったその日から利用可能。期限は26年2月28日までです。
・眼鏡市場×しろたんコラボ2026スケジュール帳
眼鏡市場で使えるお得なクーポン付き。性別年代問わず使いやすいデザインの手帳です。
・＜当選者限定＞眼鏡市場×しろたんコラボぬいぐるみクリーナー
眼鏡市場のエール隊の帽子をかぶった「しろたん」がメガネクリーナーになって登場。おなかの部分がクリーナーになっています。スマホクリーナーとしても使用OK。
Web予約等当選者のみの特典です。
「眼鏡市場×しろたん2026福袋」の抽選申込期限は11月25日9時59分まで。抽選結果は12月中旬ごろ申込時に登録したメールアドレス宛に届きます。
当選後、商品の引換は26年1月5日から31日までです。期間内に受け取りがない場合、当選は無効となり、返金もされません。
詳しくは、特設サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部