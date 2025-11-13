¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¿Íµ¤´ë²è¤¬3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª¡È¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæVSµðÂçÀðÉ÷µ¡¡É¤ÎºÇ¿·ºî¤â
11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ý¿ÍÂÎÅö¤¿¤ê¥Þ¥ó·èÄêÀï¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¿Íµ¤´ë²è¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¡¢º¬·úÂÀ°ì¡Ê°Ï¸ë¾´ý¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¡Ê¤äÃÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤¬½é»²Àï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾Êª¶¥µ»¤ËÄ©¤à¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò³Û¤ËÅö¤Æ¤Æ10²ó¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÀï¤¦¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ð¥Ã¥ÈÁêËÐ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦VSº¬·ú¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·ã¤·¤¤¤¢¤ª¤ê¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
°æ¸ýVS·§¥×¥íÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ïVS¤·¤ó¤¤¤ÁÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î»È¼Ô¡È¥ß¥¹¥¿¡¼X¡É¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¤Û¤«¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¤¬¡ÖÀ¤µª¤ÎËÞÀï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿ÂÐ·è¤â¤Ü¤ÃÈ¯¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¤Ä¤ÜPKÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤µ¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÀä¶«¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡É¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¡È¤³¤ì¤¾ÂÎÅö¤¿¤ê¡É¤È¤¤¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿å¾å¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÈò¤±¡×¤â¼Â»Ü¡£
ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉâÅç¤ËÎ©¤Á¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿µåÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦Ì¾Êª¶¥µ»¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤âÇú¾ÐÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤«¤éÀäÂÐÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Î°æ¸ý¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¥¤¥Á±¿Æ°¿À·Ð¤Î¤¤¤¤ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÈò¤±¤ë¡ª¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë·ªÃ«¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìîµå¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤È±¿Æ°¿À·Ð¤ò¤â¤Ä¥¨¡¼¥¹¤â¡ÖÁ´ÉôÈò¤±¤¿¤ë¤Ç¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¥Þ¥ó¡×¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÅÄÃæVSµðÂçÀðÉ÷µ¡2025¡×¤â¼Â»Ü¡£
¡ÖÉ¬¤ºÉ÷¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢¶¯É÷¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©