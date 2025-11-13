2026年1月9日に全国公開される映画『五十年目の俺たちの旅』の予告編と新場面写真が公開された。

1975年10月より日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）、秋野太作演じるクズ六（熊沢伸六）による青春群像劇。放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編として初の映画版が製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。

カースケを演じるのは中村。今回も主題歌「俺たちの旅」はじめ、挿入歌も務める。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と50年前のオリジナルキャストが結集した。企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。これまでメインディレクターを務めてきた故・斎藤光生監督の演出を一番身近で見てきた中村が、本作で映画初監督を務めた。

公開された予告編では、カースケ（中村雅俊）、グズ六（秋野太作）、オメダ（田中健）の3人が人生の終盤に差しかかり、これまで、そしてこれからの生き方にまっすぐに向き合いそれぞれの立場や境遇を飛び越え、ともにその答えを探し求めていく姿が、過去のドラマシリーズの映像もまじえ、50年の歴史とともに描かれている。

全力で青春を駆け抜けてきた3人が70代になってもなお、あの頃と同じ坂道で座って並ぶ姿や、若かりし頃の3人のエネルギー溢れる映像に加え、主題歌としておなじみの名曲「俺たちの旅」、「ただお前がいい」が予告編を彩る。そして最後には中村のナレーションで「これは、俺たちが歩んできた五十年間の物語」と語られ、締めくくられている。

あわせて、カースケを中心に70代になった3人の円熟味あふれる様子や、クズ六、オメダ、そしてオメダの妹の真弓（岡田奈々）と本気で向き合うカースケの変わらない姿を捉えた新場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）