米外為市場サマリー：米経済活動の正常化期待で一時１５５円００銭台に上伸 米外為市場サマリー：米経済活動の正常化期待で一時１５５円００銭台に上伸

１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７９銭前後と前日と比べて６０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７９円４５銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安だった。



米政府機関の一部閉鎖が近く解除され、米国の経済活動が正常化するとの見方からドル買いが先行。また、高市早苗首相が１２日の経済財政諮問会議で「今後の経済成長と安定的な物価上昇の両立の実現に向けて適切な金融政策運営が行われることが非常に重要だ」と指摘し、市場にくすぶる日銀の早期利上げ観測に対して牽制する見解を示したことも円売りにつながった。ドル円相場は一時１５５円０４銭と２月４日以来およそ９カ月ぶりの水準をつけ、その後は米長期金利の低下がドルの重荷となったが、ＮＹダウが続伸するなどリスクオンの地合いのなか堅調に推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９３ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS