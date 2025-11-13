「買ったのに着てない」→ 回避！【GU】大人の着回しコーデに◎「優秀シャツ」

洋服を買ったけれど、結局全然着なかった……。そんな「もったいない」を回避するアイテム選びのポイントとは？ 今から買い足すなら、着回しが利く「シャツ」が正解かも。なかでも、今季のトレンドであるチェック柄なら、コーデの季節感アップが狙えるだけではなく、アレンジ次第で幅広く着回せそうです。今回は【GU（ジーユー）】からピックアップしたおすすめのアイテムを、着こなしと合わせてご紹介。

着まわし力◎ 秋冬らしいチェック柄の大人っぽシャツ

【GU】「フランネルシャツ」\2,490（税込）

秋冬ムード満点な起毛素材のチェックシャツ。ほどよくきちんと感がありながら、ゆったりとしたオーバーサイズでこなれ感が漂います。羽織りにしたり、セーターやカーディガンのインナーにしたりと、幅広いスタイリングで活躍するはず。落ち着いた雰囲気のオリーブ、ブラックのほか、差し色として使いやすいイエロー、ブルーも揃えています。

シャツの腰巻きでコーデをワンランクアップ

こちらは色違いのブラックを取り入れたスタイリング。シンプルなワンツーコーデのアクセントとしてシャツを腰巻きにすることで、一気にこなれた雰囲気に。肩掛けやたすき掛けなどアレンジを加えると、また違った印象が楽しめます。腰やお尻まわりが気になるという人にもおすすめのテク。ブラックとベージュのシックな色味で統一すると、カジュアルながら洗練されたコーデに仕上がります。

writer：Emika.M