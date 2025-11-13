ヘッドに付けるだけでホコリが見えやすく！ スリコの掃除機用LEDライト

3COINS（スリーコインズ）は11月11日、掃除機に貼り付けるだけでホコリなどが見えやすくなる「ゴミが見えやすくなる掃除機用LEDライト」を発売した。価格は550円。



●粘着テープで側面に貼り付けるだけ ホコリやペットの毛が見やすくなる！



新製品は、掃除機のヘッド側面に貼り付けるだけで目では見えにくいホコリやペットの毛が見えやすくなる便利な掃除機用LEDライト。



ライトは緑色になっており、暗い場所での視認性が高く、家具の狭い隙間などのゴミもしっかりと確認できる。



また、取り付けは粘着テープで貼り付けるだけ。工具不要な点も扱いやすい。



セット内容は本体×1個、粘着テープ×3枚。電源となる単5形乾電池（12V 23A）1個は付属しないので、別途用意する必要がある。