上田について言及した板倉。写真：鈴木颯太朗

写真拡大

　11月12日、日本代表は14日のガーナ戦に向けて、千葉県内でトレーニングを実施した。

　練習の後、囲み取材に応じた主力DFの板倉滉（アヤックス）に、ライバルクラブでゴールを量産している上田綺世（フェイエノールト）について訊いた。

　その上田は、ここまでリーグ戦12試合に出場して13ゴールをマーク。エールディビジの得点ランキングトップを独走している。

「もうすでに13ゴール？ （得点ランキングで）リーグトップを突っ走ってますし、そういうフォワードがいるチームが上（の順位）にいるのは当たり前だなというのをすごく感じていて。今シーズン、フェイエノールトはすごくいい戦いをしていますし、特に綺世が、フォワードとして引っ張ってやってると感じている」
 
　そう日本代表のエースストライカーについて話した板倉は、「あれだけ点を取れるフォワードがいるとすごく心強いので。アヤックスは難しい試合をしてますけど、自分たちのフォワードもたくさん点取ってくれることを期待してます」と続けた。

　もちろん日本代表では、その好調の点取り屋がチームメイトとなる。28歳のCBにとっても、何とも頼もしい存在だろう。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

