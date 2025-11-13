「もうすでに13ゴール？」日本代表の主力DF、ライバルクラブでゴール量産の日本人ストライカーに感嘆「あれだけ点を取れるFWがいると…」
11月12日、日本代表は14日のガーナ戦に向けて、千葉県内でトレーニングを実施した。
練習の後、囲み取材に応じた主力DFの板倉滉（アヤックス）に、ライバルクラブでゴールを量産している上田綺世（フェイエノールト）について訊いた。
その上田は、ここまでリーグ戦12試合に出場して13ゴールをマーク。エールディビジの得点ランキングトップを独走している。
「もうすでに13ゴール？ （得点ランキングで）リーグトップを突っ走ってますし、そういうフォワードがいるチームが上（の順位）にいるのは当たり前だなというのをすごく感じていて。今シーズン、フェイエノールトはすごくいい戦いをしていますし、特に綺世が、フォワードとして引っ張ってやってると感じている」
そう日本代表のエースストライカーについて話した板倉は、「あれだけ点を取れるフォワードがいるとすごく心強いので。アヤックスは難しい試合をしてますけど、自分たちのフォワードもたくさん点取ってくれることを期待してます」と続けた。
もちろん日本代表では、その好調の点取り屋がチームメイトとなる。28歳のCBにとっても、何とも頼もしい存在だろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
