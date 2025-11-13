「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「物理的に迫力のある声」が説得力を生む

物理的な声の大きさも意識したいポイントだ。インドで大小の色々な組織のリーダーを見てきたが、とにかく共通して彼らは声がよく通り大きい。

インドという国やそこに住む無数のインド民、そして無配慮の騒音社会の中で、烏合の衆にメッセージを届けるには、発言の中身だけでなく、物理的に声が聞こえないと話にならない。そして、声からにじみ出る生物的な強さを相手に感じさせていくことがいかに重要かを私はこの地で思い知った。

インドであろうが日本であろうが、人間がリーダーに求める特性は変わらない。あなたも、議論や主張を伝えるときに語尾に気を配り、声の大きさやトーンにもう一息ハリと深みを与えてみよう。これはノーコストで誰でも実践できる。

何より「存在を認知させる」が大事

よくある思い込みとして、「声が大きいと喧（やかま）しく、煩わしいと思われるのではないか」というものがある。

しかしインドは人口14億人を超える「超競争社会」だ。こんな社会で「小さい声を拾って」という望みがいかに希望の薄いかは、きっとお分かりいただけるだろう。

まずは何より、存在を認知してもらうことが大事である。大きな声は強さや支配性、威圧を相手に与える効果があり、自分の意見や注文を通しやすくなる。

この知見自体が日本でもまったく同じように使えるかというと、そうではないかもしれない。しかし、日本で効率的に幸せをつかむためのヒントは、実はインド人の思考法にこそ潜んでいるのだ。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）