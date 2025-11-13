無類の野球好きだったサトウハチローの詩に『野球思ひ出帖』がある。1949年刊行『青春野球手帖』（石狩書房）に収められている。

＜秋風が吹く/グローブに吹く/バットに吹く/ネットに吹く/白いラインをかすめて吹く＞と今の季節をうたっている。＜秋風よ＞と語りかけ＜古き日の日記の頁を/めくりたまえ/そうしてとびとびでもいいから/よんでみたまえ＞

当時43歳。白球を追った、若き日を懐かしむかのようだ。きょう13日はハチローの命日である。73年、心臓発作で逝った。70歳だった。

そう、野球選手はいつまでもプレーできるわけではない。いつか、現役を退く時が来る。

「1日でも長く続けられるように」と阪神監督・藤川球児は言った。高知・安芸での秋季キャンプはもう後半。アメリカにはない、秋季キャンプという慣習を「日本の野球選手にとって非常に重要」と位置づけている。

藤川の発案で投手陣の練習にクロスカントリーが加わった。山を切りひらいた安芸市営球場の地形を生かし、サブグラウンドからランニングで坂道を上り、下る。息があがる練習だ。

「体力を担保するため」だという。「年齢重ねると、その動きができなくなる。走れる選手は投げ込みも、技術練習もできるが、加齢によってできなくなる」

選手たちにも「練習する体力が必ずなくなる」と説明したそうだ。40歳まで現役を続けた自身の経験も踏まえている。「知らない間にそうなる。今まで1時間できていたものが30分で限界となって満足してしまって、技術練習をしなくなる」

この日発表のゴールデングラブ賞で実に7人も受賞した。「凡事徹底」の成果だと藤川は言った。もちろん背景には日々の練習がある。

この日はまた、各球団で戦力外となった選手たちのトライアウトが広島であった。野球を続けたい選手たちが集まった。

安芸に来ている若手は今、練習しておけば、長く現役を続けられる。そしてベテランだけがたどりつける境地に入れる。

野球を人生に投影した作家、トマス・ボスウェルは『人生はワールド・シリーズ』（東京書籍）で＜年を重ねたベテラン選手だけが、プレーしているグラウンドが魂を円熟させる場所に変わることを実感できる＞と記していた。 ＝敬称略＝

（編集委員）