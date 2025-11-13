再入荷、何回目！？ 【3COINS】ライトグレーの落ち着いた色味が嬉しい♡「収納アイテム」

洗練された落ち着きのあるライトグレーの「収納アイテム」が【3COINS（スリーコインズ）】で人気のよう。今回ご紹介するのは、編集部調べで何度も公式オンラインに再入荷しているアイテム。色味を揃えれば統一感も演出できそうです。注目度の高さがうかがえるボックス & バッグをぜひお見逃しなく。

仕切りでスッキリ整理整頓！「ツールボックス」

蓋以外が全てライトグレーでまとまった、スタイリッシュで落ち着いた色味が映えるおしゃれなボックス。取り外しが可能な仕切り付きで、3段あるスペースに分けて収納すれば、スッキリ整理整頓できそうです。蓋はやや透け感がありますが閉じると中身が見えにくくなり、空間に漂う生活感を抑えられるかも。値段は\1,100（税込）。

圧迫感を抑えてくれそうな「クリアボックスバッグ：L」

クローゼット周りの収納に役立つこちら。持ち手やファスナー部分に落ち着いた色味のライトグレーを採用した、洗練感のあるおしゃれなバッグです。ほんのり透け感のあるクリアタイプで、いくつか並べて置いても、圧迫感を抑えてくれそう。値段は\330（税込）。サイズ違いで揃えて統一感を出すのも◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino