りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON

バスケットボールのBリーグは12日、東急ドレッセとどろきアリーナで第10節が行われ、川崎ブレイブサンダースがサンロッカーズ渋谷に60-74で敗戦した。指揮官が電撃交代してから初めてのホーム戦だったが、これで本拠地では開幕から悪夢の8連敗。ヘッドコーチ（HC）就任3戦目の勝久ジェフリーHCは「今はすごく苦しいが、絶対に下を向かずにやるのが大事」と前を向いた。

川崎は第1クォーター（Q）、6戦ぶりの先発出場となった山内ジャヘル琉人が3ポイント（P）シュートを決めて流れを掴むと、津山尚大、エマニュエル・テリーを中心に得点を重ねた。24-19とリードして第2Qへ。ターンオーバーから速攻を決められるなど逆転を許すが、山内が残り58秒にジョシュ・ホーキンソンをブロック。直後に3Pを決めて会場を沸かせ、37-41で前半を終えた。

後半は開始7秒で主将・篠山竜青の3Pが炸裂する幸先の良いスタート。しかし、ここから6分以上も得点が奪えず、第3Qは4得点止まり。41-55とリードを広げられ、最終Qに突入した。山内はバスケットカウントを決めて雄叫びを上げるなど奮闘。今季初の2桁、キャリアハイの15得点をマークしたが、チームは60-74と反撃及ばず。16ターンオーバーが響き、ホーム初勝利はまたもお預けとなった。

川崎は7日、昨季から指揮を執っていたネノ・ギンズブルグHCとの契約を双方合意の上で解除したと発表。退任時点で2勝11敗、ホームでは7戦全敗と不振が続いていた。アシスタントコーチを務めていた勝久氏が新HCに就任。初陣となった8、9日の敵地アルティーリ千葉戦は2連敗だった。本拠地初戦、勝久HCは試合前に四方の観客にお辞儀。温かい声援を受けたが勝利を届けることはできなかった。

新指揮官は試合後の会見で「自分たちが今大事にしているメンタリティ、チームのアイデンティティであるBE BRAVEをどれだけできるか、というのをテーマにした試合だった。出来た時間帯もあったが、苦しい時にできなくなったのが今日とても課題として残るポイントだった」と振り返った。

指揮官が評価する山内の成長「すごくステップアップできた試合」

これで6連敗。苦境が続くが、4366人の観客が最後まで熱い声援を送った。勝久HCは「みなさんの本当に揺るぎないサポートに応えたい、という気持ちを選手もスタッフもみんな持っている。なかなか勝利を届けられないのが悔しいが、一つひとつ確実に成長していっているので、次も歩みを止めず、絶対これからまた良くなっていくので引き続きサポートよろしくお願いします」と訴えた。

光明の1つが、26分50秒の出場で15得点、3リバウンド、2アシスト、2スティール、1ブロックをマークした22歳の山内だ。指揮官は「空いているのに自分のアタックを選択せず、周りを見ることが過去にはあったが、今日は本当にチームが一番苦しい時でも彼はリングを見続け、アタックし続けてくれた。個人としてはすごくステップアップできた試合なんじゃないかな」と成長ぶりを評価した。

2日にはロスコ・アレンが左母指IP関節内骨折を負って離脱。山内は「怪我人が出て、チーム的には下向きがちだが、そういう時こそ試されている時。成長するチャンスだとみんなが捉えている。頼っている場合ではない」と責任感を口にする。「ミスしてもいいからアグレッシブにやるのがチームの雰囲気を変える」。バスケットカウント時の雄叫びも、仲間を盛り立てようと奮起したものだった。

チームは2勝14敗で東地区最下位に転落。だが勝久HCは前を向く。「今はすごく苦しいが、現実から目を背けずにやり続けて、一つひとつの練習、一つひとつの試合で『昨日よりも今日』というマインドで絶対に下を向かずにやるのが大事。見てくれているファミリーにも、自分たちがこの苦しい状況でどう振る舞うか、どういう言葉を発するかというところでも、我々の存在意義はあると思う。

その中で、正しい方法でやり続けて勝利に結びついた時は絶対にチームとしても、選手一人ひとりとしても達成感があるし、自信になってくる。今までやってきたことが間違ってなかった、という自信に変わってくる日が来ると信じて、これからもやってほしい」。逆境の中でも勇敢に戦い続けること。新しい川崎の姿はその先に待っている。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）