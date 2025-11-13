個性的な先生のモノマネをしたり、アニメキャラのモノマネをしたり…いつの時代にもある学生時代のワンシーン。では、イマドキの女子高生も「得意なモノマネ」を持っているのだろうか。



【調査結果】女子高生の得意モノマネ ド定番が並ぶ中…5位に謎のキャラがランクイン

高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、全国の現役女子高生498人に対して「得意なモノマネがあるか」というアンケートを実施したところ、34.5%が「ある」と回答。約3人に1人の女子高生は「得意なモノマネがある」ということが明らかになった。



得意なモノマネを聞いたところ、大人気ディズニーキャラ「スティッチ」が最も多かった。次いで、2位「野原しんのすけ」（クレヨンしんちゃん）、3位「ボーちゃん」（同）と続き、トップ3はいずれも低音ボイスのキャラだった。



一方「得意なモノマネがない」と回答した女子高生からは、その理由について「モノマネは難しくてできない」「恥ずかしからやらない」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース調査班）