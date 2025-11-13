初めて自分の足で歩いた赤ちゃんの姿を目撃した猫ちゃんの光景が話題に。赤ちゃんを見つめる猫ちゃんの様子を見た人からは、「猫ちゃんも見守ってくれてますね」「ふたりとも可愛い」と、温かいコメントが寄せられています。こちらの投稿は8万再生を突破し、たくさんの人に見守られることとなりました。

【動画：赤ちゃんが初めて"ひとりで歩いているところ"を目撃した猫…微笑ましい"リアクション"】

息子くんが初めて自分の足で歩いた瞬間を目撃したムギくんは…

Instagramアカウント『柴犬Halu』に投稿されたのは、初めて自分の足で歩いた赤ちゃんを見守る猫ちゃんの光景。この日、飼い主さんの息子くんは初めてひとりで歩くことができたのだそう。その様子を飼い主さんがカメラで撮影していると、そこにキジトラ猫のムギくんもやってきたといいます。ムギくんは、一生懸命立ち上がろうとする息子くんの近くを通りすぎると、1メートルほど離れたところで立ち止まり、息子くんの方を振り返ったそう。

すると、次の瞬間…息子くんがムギくんの方へと一歩踏み出したのでした！

息子くんが自分の足で歩くところを初めて見たムギくんは、どこか驚いたような様子で息子くんに鳴いたそう。もしかしたら「歩けるようになったの？」と声をかけてくれたのかもしれません。

もう一度見にやってきたムギくん

初めて息子くんが一人で歩いているところを目撃したムギくん。すると、ムギくんは息子くんの周りをそわそわと歩き始めたのだそう。きっと、息子くんの成長にムギくんも驚きを隠せなかったのでしょう。しっぽをピンとあげて息子くんに寄り添うムギくんの姿は、なんだか嬉しそうに見えます。

そうして歩けるようになった息子くんの姿を近くで見守っていたムギくんですが、息子くんが尻もちをつくと、その動きと音に驚いてしまったのか少し遠くへ離れてしまいました。

笑顔いっぱいの光景にほっこり♪

尻もちをついてしまった息子くんですが、そのお顔はにこにこ笑顔だったそう。そんなゴキゲンな息子くんの姿に、飼い主さんもつられて笑顔に。和やかなふたりの姿を見て安心したのか、ムギくんも息子くんのところへ戻ってきてくれました。

そのしっぽは、やはりピンと立ったまま。ムギくんもふたりと同じように、嬉しさに包まれているのでしょう。

そんな幸せいっぱいな家族の光景に、投稿を見たたくさんの人たちから祝福の声が届けられることに。

「ちぎりパンのような腕が可愛すぎます」「猫さんもびっくりしてる（笑）」「四足歩行してたから仲間だと思ってたのかも」といった感想も寄せられ、たくさんの人が笑顔をお裾分けしてもらっています。

Instagramアカウント『柴犬Halu』では、ムギくんと息子くん、そして柴犬のハルくんたちの幸せいっぱいな毎日が投稿されていますよ。

ムギくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬Halu」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。