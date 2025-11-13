俳優の川崎麻世（62）が16日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）の1時間スペシャルに出演する。2024年に再婚した料理研究家の妻・花音さん（かのん＝41）とともに登場し、「人生どん底からの大逆転」をテーマに愛の軌跡を語る。



【写真】21歳年下の妻・花音さんが可愛すぎる 麻世に抱き寄せられ思わず涙

2人の出会いは13年前。花音さんは当初、麻世に対してワイドショーでのイメージから厳しい印象を持っていたという。しかし、とあるボランティア活動と食事会で見た意外な姿によって印象ががらり。そして、麻世が直面した大きな試練の際に、花音さんが献身的にサポートしたことが2人の関係を大きく進展させたという。



交際後、2人の間には大きな壁が立ちはだかった。花音さんが母親に報告した際、母親は「やめなさい」と猛反対。麻世はどのように信頼を勝ち取り、この大きな壁を乗り越えたのか―。知られざるエピソードが明かされる。



麻世は番組出演の経緯について「母達が大好きな番組なので、是非出場させていただきたいと思いました。2人の母がとても喜んでいるので、親孝行になりました」と説明。収録を「とても楽しい時間でしたし、改めて夫婦がお互いのことについて考える事ができた貴重な時間となりました」と振り返った。



放送では、大阪で喫茶店を営む麻世の母親も登場する。収録後には夫婦2人で実家にサプライズ訪問。「厳しい芸能界でたくさん心配をかけた、それでも自分を信じてくれた」と息子からの感謝の思いがつづられた手紙に涙を見せる。



